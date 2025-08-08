Nueve bienes de paramilitares en tres municipios de Antioquia quedaron en manos de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de 23 bienes inmuebles avaluados en más de $5.000 millones de pesos, presuntamente adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo, de los cuales nueve están ubicados en el departamento de Antioquia, ocho más en Córdoba, dos en Sucre y uno en Bogotá; además de tres en los que no hay detalle de su ubicación exacta.

Los predios fueron afectados como parte de un proceso de extinción de dominio adelantado por una fiscalía especializada de Antioquia y las investigaciones señalan que estos habrían sido adquiridos con recursos de actividades ilícitas por Francisco Javier Piedrahita Sánchez, exintegrante desmovilizado del Bloque Mineros de las AUC, y luego transferidos a su familia y a la sociedad Uribe Lopera y CIA S.A. presuntamente mediante maniobras de ocultamiento como la figura de testaferros.

De los inmuebles en suelo paisa se conoció que su mayoría están ubicados en Medellín, pero se suman dos más en Guarne y otro en Venecia; que son un lote en la Parcelación Bosques de la Acuarela, otro en Oasis de Don Diego y un lote rural en zona conocida como El Brasil, vereda El Líbano (Suroeste antioqueño).

Los seis inmuebles de la capital antioqueña corresponden a apartamentos, parqueaderos y cuartos útiles en las urbanizaciones Altos del Poblado, Balcones de Sevilla, Sierra Morena, Verde Horizonte, Toscana y el Conjunto Residencial Balmoral (predominantemente en El Poblado y La América), según pudo conocer Blu Radio por el documento oficial de este proceso.



¿A quién pertenecen?

Piedrahita Sánchez fue un reconocido ganadero en Córdoba y Sucre, señalado por su presunta participación en operaciones de narcotráfico y apoyo a estructuras paramilitares en los años 80 y 90.

De acuerdo con las autoridades, habría sido socio del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', y fundador de la CONVIVIR Nuevo Amanecer, desde donde coordinaba acciones con grupos armados ilegales. Aunque se desmovilizó en 2006, las autoridades hallaron un crecimiento patrimonial injustificado y transferencias sospechosas a su círculo familiar.