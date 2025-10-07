Obras de Débora Arango sí se verán en Bogotá: Museo Santa Clara inaugura exposición

Luego de la polémica que se dio por la negativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes al Museo de Arte Moderno de Medellín- MAMM, para la venta de dos obras de la maestra Débora Arango, se anunció que desde el mes de diciembre se podrá observar sus obras en Bogotá.

En medio de un plan de celebración de los 20 años de una de las artistas más emblemáticas de Colombia, el próximo 4 de diciembre, al cumplirse veinte años del fallecimiento de la artista colombiana, se inaugurará en el Museo Santa Clara de la capital de la República, una exposición que pondrá en diálogo obras de Arango con piezas de la colección del museo.

Se trata de un gesto de memoria y reconocimiento al legado de la maestra Arango que abrió camino en la representación crítica y audaz de la realidad colombiana.

En un comunicado, señalaron que paralelamente, el Ministerio trabaja en la creación de un proyecto editorial infantil que acercará la vida y obra de la maestra a nuevas generaciones, resaltando su valentía, compromiso social y capacidad de transformar los paradigmas del arte en la sociedad.



Débora Arango: el legado de una artista emblemática para Colombia



Junto al @mammedellin, anunciamos un plan conjunto para honrar a una pintora que enfrentó la censura con una obra marcada por la fuerza expresiva y la crítica audaz a la sociedad colombiana.



El próximo 4 de… pic.twitter.com/aEljQyyTmR — MinCultura Colombia (@mincultura) October 7, 2025

“Débora Arango ocupa un lugar fundamental en la historia cultural del país: con una pintura marcada por la fuerza expresiva, la crítica social y la representación del cuerpo femenino desde perspectivas innovadoras, rompió paradigmas y enfrentó la censura en una época adversa para las mujeres en el arte. Su legado artístico y simbólico sigue siendo un referente de libertad, pluralidad y memoria”, señaló el comunicado.

Además de estas iniciativas conjuntas, el MAMM, institución privada sin ánimo de lucro que resguarda la colección donada por la artista en 1986 y 1987, y que a lo largo de cuatro décadas ha realizado más de cien exposiciones con su obra, adelantará de manera independiente y en alianza con otras entidades varias actividades.

Lo primero serán varias exposiciones en el año 2026 contando la vida y obra de Débora Arango, que serán el eje conceptual de las exposiciones temporales y de la colección en los próximos ciclos expositivos del museo.

El otro año se inaugurará un conjunto de muestras que pondrán en diálogo su producción con artistas latinoamericanas de distintas generaciones, y con una importante colección mexicana de arte moderno y contemporáneo.

Se espera que en el mes de febrero de 2026, se presente el nuevo libro en coedición con Celsia dedicado al arte de Débora Arango, que contará con textos de escritoras nacionales e internacionales como Estrella de Diego de España, Sofía Hernández Chong Cuy de México, Sylvia Suárez, Sara Fernández y Juliana González de Colombia.

Y por último se buscará que el Museo de Medellin prepare una exposición retrospectiva de la artista que pueda estar presente en los próximos años en algunos museos del mundo.