Ocuparon varios inmuebles utilizados por El Mesa para el tráfico de drogas en Antioquia

Las autoridades en Antioquia le dieron un duro golpe a las finanzas del grupo delincuencial El Mesa, con la ocupación de inmuebles que eran utilizados para el tráfico de estupefacientes y otros delitos en tres municipios del Oriente del departamento.

El reporte conocido hasta ahora deja en evidencia que la Policía Antioquia ocupó cinco inmuebles avaluados en más de 3.500 millones de pesos, ubicados en los municipios de El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión.

Según la investigación, estas propiedades eran utilizadas para el acopio y tráfico de estupefacientes, además de servir como centros de coordinación para homicidios y otras actividades criminales.

Además, explicaron que la estructura delincuencial El Mesa nació en el Valle de Aburrá y se extendió al Oriente antioqueño, donde ha sido responsable de homicidios, microtráfico, desplazamientos forzados, amenazas a líderes comunitarios y extorsiones.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la operación en su cuenta de X, donde afirmó lo siguiente:

"Hay que derribar esos inmuebles, para que no quede ningún símbolo de esta estructura criminal en el territorio antioqueño".