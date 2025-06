Oraciones y arengas: marcha del silencio en Medellín registró 50.000 asistentes, según PMU

Con banderas de Colombia, camisetas blancas y velas, además de pancartas con mensajes de apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, unas 50.000 personas, según el puesto de mando unificado, participaron de la marcha del silencio en Medellín, que partió desde la avenida Oriental con la playa y llegó al Parque de las Luces sobre el mediodía de este domingo.

“Fuerza Miguel” y “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”. fueron algunas de las arengas que se escucharon en la manifestación que no transcurrió precisamente en silencio, sino que además estuvo llena de plegarias por su salud. Algunos asistentes le manifestaron a Blu Radio porque el mensaje debe ser la paz.

"Quiero la paz para Colombia, que sí sea una paz verdadera, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha hambre, mucha injusticia con la gente", dijo una de las asistentes. "No hay seguridad, si no hay seguridad no hay nada, no hay economía, no hay educación", dijo otro de los ciudadanos que se sumó al encuentro. "El ciudadano que quiere a Colombia debe sentirlo en las venas. Así sepamos que no vamos a morir, tenemos que luchar por este país", dijo otra de las participantes.

En la jornada hicieron presencia figuras de la política local y regional como el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, concejales de la ciudad y el gobernador Andrés Julián Rendón, quien dijo que hizo parte de la marcha “por la esperanza que necesita Colombia”.

"Hoy estamos en la marcha del silencio, elevando oraciones que esperamos sean lo suficientemente elocuentes y fuertes en favor de la salud de Miguel y por la esperanza que necesita Colombia. Miguel sigue luchando por su vida y nosotros también nos mantendremos en pie de lucha. Hoy es el Día del Padre en Colombia y la mejor forma de honrar este día en favor de los nuestros es seguir trabajando por el país que nuestros papás quisieron dejarnos a nosotros y el que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos", detalló el mandatario.

La marcha del silencio llegó al parque de las Luces, y según el reciente balance del PMU, son por lo menos unas 50.000 personas las que hacen presencia. También hubo concentraciones en La Ceja y Rionegro. #VocesySonidos pic.twitter.com/T4T66taQAe — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 15, 2025

La jornada estuvo llena de oraciones e incluso partió rezando el rosario, a las afueras de la Clínica Soma, en el cruce de la avenida La Playa con la Oriental, donde hicieron presencia veteranos del Ejército y la Policía. "Hoy ha sido una iniciativa muy bonita, que surge aquí desde la ciudad de Medellín, y toda la sociedad colombiana, la sociedad de Medellín, la sociedad de Antioquia. Estamos convencidos que desde las regiones defendemos la Patria, que desde las regiones mandamos ese mensaje de fe, de esperanza", manifestó Horacio Henao, presidente de la Asociación Colombiana de Agentes Veteranos en Medellín, La Candelaria.

En otros puntos del Oriente de Antioquia, como los municipios de Rionegro y La Ceja, también se registraron concentraciones para pedir por la pronta recuperación de Uribe Turbay y un país seguro.