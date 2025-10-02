Paran obras en lote Las Brisas de la familia de Luis Pérez, aledaño a Aguas Vivas en Medellín

Nueva polémica por uso de suelos en Medellín. Corantioquia suspendió las obras para construir un ecohotel que estaba realizando la familia de Luis Pérez en el lote Las Brisas. El predio, vecino del lote Aguas Vivas, fue beneficiado con el mismo decreto que tiene ad portas de un juicio al precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle.

Recientemente la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia- visitó el lote Las Brisas, propiedad de Luis Pérez y su familia, e impuso una medida preventiva en flagrancia de suspensión de las obras que se estaban ejecutando en el predio para la construcción del Ecohotel Hacienda La Chula en un exclusivo sector de Medellín.

Según la autoridad ambiental, se recibió una denuncia ciudadana y al llegar al lugar se pudo determinar que en esta zona de la capital de Antioquia no está autorizada la construcción de edificaciones tipo glamping por ser una zona forestal protectora de una fuente hídrica.

Sin embargo, no es la primera vez que el lote Las Brisas está en la lupa de las autoridades, ya que hace apenas unos días las obras habían sido suspendidas por presuntamente hacer movimientos de tierra para la construcción de una cancha de fútbol.



Pero allí no paran los cuestionamientos, pues antes la licencia para hacer las obras había sido suspendida por haber excedido los metros autorizados, hecho que generó la orden de demoler una parte de la construcción que días después fue derrumbada como exigieron las autoridades correspondientes.

Aunque pareciera que el lote de la familia Pérez tiene varios líos encima, hay que sumarle que Las Brisas está estrechamente vinculado con el polémico lote de Aguas Vivas que tiene al precandidato presidencial, Daniel Quintero, y otros 12 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, imputados y a pocos días del juicio.

Lo que se ha conocido es que Las Brisas también está cobijado por el Decreto 412 de 2023 con el que la Fiscalía General de la Nación imputó a las personas antes mencionadas por el cambio del uso del suelo que derivó en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Hay que mencionar que con el señalado Decreto 412 de hizo posible la construcción de edificaciones en Aguas Vivas y en Las Brisas, lote que pasó a manos de la familia Pérez cuando la firma IDC Inversiones entró a participar directamente en Aguas Vivas.

De momento, se espera que Corantioquia haga las verificaciones correspondientes a las construcciones que se estaban realizando en el predio para poder levantar la medida preventiva o en su defecto mantenerla activa hasta que se aclaren qué se puede hacer con el lote Las Brisas.