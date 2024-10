Parque Arví en Medellín requiere $7.000 millones tras déficit de anterior administración

El Director Ejecutivo de Parque Arví, Óscar Andrés Cardona, reportó ante el Concejo de Medellín la difícil situación financiera por la que estaría atravesando el parque, en la que según este, la problemática radicaría desde la administración pasada, pues se evidenció un déficit presupuestal por más de 4.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por más 11.0000 millones de pesos.

El director mencionó que al recibir la corporación en junio, se identificó que la administración anterior había dejado un déficit millonario, en el cual había una mora en el pago de nómina de más de 50 millones de pesos y cuentas vencidas por pagar a los proveedores de más de 600 millones de pesos.

"No había infraestructura tecnológica, no había licencias de ERP, de almacenamiento en la nube, las pólizas del parque no estaban renovadas, teníamos insuficiencia de guías y desafortunadamente en la administración anterior, los programas institucionales de las diferentes secretarías no volvieron al parque. Entonces realmente, pues, sí fue un abandono, no solamente físico de mantenimiento, sino institucional", indicó Óscar Andrés Cardona, director ejecutivo de Parque Arví.

Además, agrega que se perdieron las certificaciones internacionales y nacionales de las que el parque había sido ejemplo a nivel nacional. Asimismo, en temas de mantenimiento, se encontró, que la señalética había sido vandalizada, las fachadas estaban deterioradas, y había incluso presencia de habitantes de calle en las instalaciones del parque, también los senderos estaban en mal estado, las baterías de baño estaban sin funcionar, había falta de pintura en todas las dependencias del parque y en cuanto a el comité de seguridad se había perdido el control en temas operativos como la gestión de radios y la red de comunicaciones que convertían al parque en un entorno seguro con la comunidad.

A pesar de que la entidad, empezó su reactivación en agosto para suplir estas problemáticas dejadas en la administración anterior disminuyendo el déficit inicial de 4.700 millones, menciona que se necesitan 1.902 millones de pesos para que el parque cierre con su operación a diciembre, y se requieren aproximadamente 2.000 millones de pesos para tener caja disponible para el primer trimestre del año, logrado disminuir el déficit en esta parte en un 60 %; sin embargo, recalca que se necesitan recursos para poder desarrollar inversiones locativas en mantenimiento, en tecnología, en restauración de senderos y así gestionar una reactivación efectiva del parque de acuerdo a las expectativas del distrito.

"Aproximadamente, para cubrir el déficit y hacer las inversiones, estaríamos calculando unos 7.100 millones de pesos, lo cual nos permitiría fortalecer la agencia de turismo, fortalecer la infraestructura, modernizar las instalaciones, crear los senderos y poder, digamos, potenciar ese ADN social, cultural, que es este proyecto, el Parque Arví", agregó el funcionario sobre el dinero requerido para el correcto funcionamiento y las adecuaciones que requiere el parque.

Vale la pena recalcar, que el Consejo había autorizado al Distrito que este aportara hasta 6.500 millones de pesos, pero hasta la fecha solo se han recibido 2 mil millones de pesos.