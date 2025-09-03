Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pasaje de bus en Medellín podría aumentar $ 800 con reforma tributaria y alza en combustibles

Pasaje de bus en Medellín podría aumentar $ 800 con reforma tributaria y alza en combustibles

Por este panorama, el alcalde Federico Gutiérrez se sumó a las voces que cuestionan puntos de la iniciativa del Gobierno nacional.

287519_BLU Radio. Buses de Medellín / Foto: BLU Radio
Buses Medellín-
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:18 p. m.

En caso de aprobarse la reforma tributaria planteada por el Gobierno nacional, para 2026 el galón de diesel aumentaría 658 pesos, un tema que genera preocupación en varios gremios del país, en especial en el del transporte, pues el combustible es uno de lo elementos más importantes de su canasta de costos. Esto, en el caso de Medellín, podría llevar por ejemplo a aumentos en la tarifa de buses.

Las voces de inquietud frente a la iniciativa no se han hecho esperar en la ciudad de Medellín donde diariamente en promedio un millón de usuarios utiliza el transporte público colectivo.

Jimmy Alexis Gómez, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, manifestó que en medio de un panorama desafiante en varios sentidos muchas compañías casi trabajan a pérdida y que con un eventual incremento en el combustible la tarifa ideal de un pasaje de bus en la capital antioqueña, que actualmente está definida en 3.400 pesos, debería ajustarse 800 pesos más.

Gómez aseguró que con decisiones como estas el Gobierno está propiciando la informalidad y alternativas de movilidad más inseguras, sin contar el impacto laboral y económico que generaría en el gremio.

"Lo que va a hacer es afectar a los diferentes hogares, porque al no estar en servicio público la gente tendrá que mirar a otros migrar a otros modos, otros modos que son informales, otros modos que generan riesgos, otros modos que no tienen pólizas para darle cobertura a las personas que allí se movilizan", destacó Gómez.

En este mismo sentido, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que la modificación en el precio de los combustibles tiene un impacto directo y sensible sobre el costo de vida, afectando especialmente a la población más vulnerable.

Publicidad

"Es que si aumentan gasolina inmediatamente se suben todos los otros temas de consumo, o sea, es muy sencillo. Los transportadores tendrán que aumentarle también justamente el tiquete a los usuarios. Es que aquí quien termina pagando es la gente en la calle. Eso es lo que pretende el Gobierno", afirmó el alcalde.

Solo con el incremento de los combustibles el Gobierno espera recaudar para la reforma entre 2.6 billones de pesos en 2026 y 7.2 billones cada año a partir de 2027.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pasaje

Medellín

Noticias de hoy

Reforma tributaria

Combustibles