Pasaje de bus en Medellín podría aumentar $ 800 con reforma tributaria y alza en combustibles

En caso de aprobarse la reforma tributaria planteada por el Gobierno nacional, para 2026 el galón de diesel aumentaría 658 pesos, un tema que genera preocupación en varios gremios del país, en especial en el del transporte, pues el combustible es uno de lo elementos más importantes de su canasta de costos. Esto, en el caso de Medellín, podría llevar por ejemplo a aumentos en la tarifa de buses.

Las voces de inquietud frente a la iniciativa no se han hecho esperar en la ciudad de Medellín donde diariamente en promedio un millón de usuarios utiliza el transporte público colectivo.

Jimmy Alexis Gómez, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, manifestó que en medio de un panorama desafiante en varios sentidos muchas compañías casi trabajan a pérdida y que con un eventual incremento en el combustible la tarifa ideal de un pasaje de bus en la capital antioqueña, que actualmente está definida en 3.400 pesos, debería ajustarse 800 pesos más.

Gómez aseguró que con decisiones como estas el Gobierno está propiciando la informalidad y alternativas de movilidad más inseguras, sin contar el impacto laboral y económico que generaría en el gremio.

"Lo que va a hacer es afectar a los diferentes hogares, porque al no estar en servicio público la gente tendrá que mirar a otros migrar a otros modos, otros modos que son informales, otros modos que generan riesgos, otros modos que no tienen pólizas para darle cobertura a las personas que allí se movilizan", destacó Gómez.

En este mismo sentido, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que la modificación en el precio de los combustibles tiene un impacto directo y sensible sobre el costo de vida, afectando especialmente a la población más vulnerable.

Publicidad

"Es que si aumentan gasolina inmediatamente se suben todos los otros temas de consumo, o sea, es muy sencillo. Los transportadores tendrán que aumentarle también justamente el tiquete a los usuarios. Es que aquí quien termina pagando es la gente en la calle. Eso es lo que pretende el Gobierno", afirmó el alcalde.

Solo con el incremento de los combustibles el Gobierno espera recaudar para la reforma entre 2.6 billones de pesos en 2026 y 7.2 billones cada año a partir de 2027.