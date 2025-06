Asesinan a patrullera en ataque a estación de Policía en Valdivia, Antioquia

Antioquia no es ajena a más de una decena de atentados terroristas contra la Fuerza Pública en el país en menos de 24 horas, pues dos miembros de la Policía Nacional fueron asesinados en los municipios de Sonsón y Valdivia.

En este último municipio del norte de Antioquia, con ráfagas de fusil, fue atacada la estación de Policía. Allí, en medio de la reacción, resultó, inicialmente, gravemente herida la patrullera María Alejandra Vieda Almario, integrante de la patrulla de vigilancia.

Aunque sus compañeros la lograron trasladar al hospital local San Juan de Dios, y a pesar de los esfuerzos de los médicos que intentaron llevarla al municipio de Yarumal, murió en la ambulancia que la llevaba de urgencias al centro asistencial de mayor atención.

Más casos



Este no fue el único caso. En Sonsón asesinaron al capitán Juan Carlos Amaya Méndez, un uniformado de 36 años de edad adscrito al Área Operaciones de la Dirección de Inteligencia Policial, quien se convirtió, según registros de la misma institución en el departamento, en el sexto de sus integrantes en morir de manera violenta durante 2025.

El hecho, al parecer, fue perpetrado por el Clan del Golfo en la vereda La Linda del corregimiento de San Miguel, cuando Amaya, junto a otros compañeros, se encontraban en la zona adelantando labores de inteligencia. En la reacción, hubo un intercambio de disparos, según confirmó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Precisamente, el alcalde de esta localidad del Oriente de Antioquia, Juan Diego Zuluaga, destacó que se trataba de labores dirigidas desde Bogotá y sobre las cuales no tenían y ni han tenido conocimiento autoridades locales.

"Eso fue un operativo que realizó el gobierno. Nosotros no teníamos conocimiento, entonces la verdad hemos pedido información al respecto, pero no se nos ha informado nada ni con respecto al policía, salvo lo que se ha dicho, digamos que el nombre y el rango que tenía y no más", indicó.

En los últimos meses se ha alertado sobre un posible plan de expansión del Clan del Golfo en esta zona del departamento por lo que buena parte de la operatividad de las autoridades se ha concentrado en la subregión con golpes a la minería ilegal y al procesamiento de cocaína en laboratorios clandestinos.