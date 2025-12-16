“Pensé que era el final”: habla otro sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

El país continúa conmocionado por el grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre en Antioquia, donde un bus de turismo se salió de la vía y cayó a un abismo, dejando 17 personas muertas y decenas de heridos. La tragedia se registró en la carretera que comunica a Segovia con Remedios, cuando el vehículo cubría la ruta Tolú–Medellín.

En el bus viajaban cerca de 40 pasajeros, en su mayoría estudiantes recién graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban a sus hogares luego de una excursión de fin de curso en la costa Caribe. El grupo había iniciado el paseo días antes desde Medellín y culminó su estadía en Coveñas, Sucre, desde donde emprendieron el retorno la noche del sábado con la expectativa de llegar a Bello en la mañana del domingo.

Entre los 20 sobrevivientes se encuentra Nicolás Ochoa Vahos, quien hoy intenta asimilar lo ocurrido y reconstruir los minutos de angustia que marcaron su vida para siempre. El joven cumplió 18 años el pasado 3 de octubre.

En diálogo con El Colombiano, Nicolás relató que el viaje transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, sintió un cambio brusco en la conducción. “Íbamos en una recta y de un momento a otro el bus cambió de dirección. Los que venían dormidos, al sentir el vacío, empezaron a gritar. Yo cerré los ojos y pensé que ese era el final”, recordó.



Tras el impacto, abrió los ojos y comprendió que seguía con vida, aunque atrapado entre escombros. “Tenía tres palos grandes encima que no me dejaban moverme. Sentía la sangre correrme por la cara; miré mi camiseta y estaba completamente roja. Del dolor y la adrenalina me quedé quieto”, narró.

Sube a 16 la cifra de muertos y más de 20 heridos en accidente de bus escolar en Antioquia Foto: redes sociales

El joven también relató la desesperación que se vivió después del accidente, mientras esperaban ayuda en medio de la carretera. “Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir. Pasaron más de dos horas y no llegaban ambulancias. Veía carros y motos pasar, la gente se llevaba las manos a la cabeza, pero seguía su camino”, contó.

El dolor se intensifica al recordar a sus compañeros de salón. De los siete estudiantes que viajaban juntos, solo él y otra joven lograron sobrevivir. “Murieron Laura, Mafe, Mariana, Paulina y Mateo. Compartíamos todos los días, por eso la pérdida es muy dura”, expresó.