Pérdida de banca en la vía Medellín – Guadalupe deja incomunicadas a más de 15.000 personas

La pérdida de banca en un tramo de la vía que conecta a Medellín con el municipio de Guadalupe, en el Norte de Antioquia, mantiene incomunicadas a más de 15.000 personas. El desprendimiento se habría originado por una falla geológica, específicamente por un nacimiento de agua en la parte alta del talud, situación que se agravó con las intensas lluvias de los últimos días.

Habitantes de la zona aseguran que el daño no solo interrumpió la movilidad, sino que también puso en riesgo algunas viviendas. La Gobernación de Antioquia indicó que ha enviado maquinaria amarilla para mitigar la situación, sin embargo, debido a la ola invernal se ha dificultado la intervención en la zona, así lo afirmó el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón.

"Todavía sigue muy activa la falla por donde se está dando. Vamos con una oruga a hacer un desviamiento de un agua que se tiene para buscar si se logra estabilizar lo más pronto posible. Lo que pasa es que en el sector también han caído unas lluvias impresionantes las últimas dos semanas", aseguró.

Adicionalmente, el funcionario explicó que por el momento se cuenta con pasos provisionales en sectores como El Guayabo mientras se llevan a cabo los estudios correspondientes para determinar qué intervenciones se tendrán en la zona.

"Estos momentos tenemos un paso a un carril en la vía, un tránsito provisional, esperando a que se nos haga un asentamiento y logremos realmente detectar cuál es la falla que se tiene. Y hay otras personas que se están yendo por el municipio de Yarumal y vienen y bajan a a a Guadalupe", añadió.

Desde la Secretaría de Infraestructura Física del departamento aseguraron que ya se reunieron los alcaldes de los municipios de Guadalupe y también de zonas aledañas que se están viendo perjudicadas como Angostura, para entablar una mesa de trabajo y así empezar a enviar material y maquinaria pesada que ayude a estabilizar la vía.

Publicidad

Adicionalmente, indicaron que trabajan también con un contrato de mantenimiento, para colocar unos muros de contención donde hay pérdida de banca, pues se calcula que este no sería el único sector perjudicado, pues se han identificado más de cinco zonas que requieren atención urgente.