Persecución policial en Bello, Antioquia, terminó con media tonelada de marihuana incautada

En el Norte del Valle de Aburrá lo que era un puesto de control y registro cotidiano se convirtió en una persecución policial luego de que las autoridades trataron de hacerle pare a un vehículo que no hizo caso a la orden y emprendió la huida hacia zona urbana del municipio de Bello.

Según las autoridades, una vez se produce esta situación se realiza un operativo conjunto con diferentes patrullas de la Policía que trataron de acorralar a la persona que se vio sin salida, se bajó del vehículo y huyó del lugar como relató el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Colisiona con algunos vehículos y unas motocicletas ya dentro del municipio de Bello. El sujeto pues logra prender la huida, no lo logramos ubicar en ese momento, pero el vehículo quedó allí abandonado", destacó el uniformado.

Sin embargo, las autoridades se llevaron una sorpresa cuando al inspeccionar el vehículo encontraron que estaba repleto de pacas de marihuana tipo creepy. Una vez se hace el registro total del carro se determinó que en él iban 500 kilos de la droga.



El estupefaciente avaluado en más de 200 millones de pesos, al parecer, pretendía llegar hasta Medellín en donde posteriormente sería dosificado y comercializado por un grupo delincuencial que aún no se ha sido identificado por parte de las autoridades competentes.

En estos momentos se busca al propietario del vehículo para determinar su responsabilidad con el tráfico de la marihuana que según las pesquisas iniciales se iba a alojar en un parqueadero de la capital de Antioquia.