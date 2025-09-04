Pese a intervención de MinEducación, Gobernación inyecta $4.000 millones a la UdeA

En medio de la polémica por el proceso de intervención por parte del Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia transfirió más de $4 mil millones a la Universidad de Antioquia (UdeA) para ayudar a solventar la crisis financiera de la institución. El déficit de la alma máter es de $350.000 millones.

Mientras el Ministerio de Educación da respuesta a un recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Antioquia por su anunciado proceso de intervención, la Gobernación confirmó que ya transfirió a esta institución 4.697 millones de pesos para ayudar a solventar su crisis financiera, para lo cual se modificó Presupuesto General del Departamento.

El secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, destacó que estos aportarán a la universidad recursos equivalentes al 30 % de la reducción del déficit del año 2024: “La Universidad de Antioquia presentó un informe en el cual se señalaba la reducción del déficit de la vigencia 2024 y luego de un proceso de conciliación llegamos a la cifra de 14 092 millones. La transferencia que hacemos ahora corresponde al 33% de ese valor”, aseveró.

Según destacó el ente departamental, el 30 de septiembre del año pasado planteó como propuesta hacer un aporte único de la tercera parte sobre la reducción del déficit que lograra la Universidad para ayudar a solventar la crisis financiera de la Alma Mater. Así las cosas, los mencionados recursos se transfirieron luego de que la Universidad de Antioquia presentara en un informe los avances de las medidas y recomendaciones de su política de austeridad.

Tras la verificación y conciliación de esos gastos, la Universidad mostró que en 2024 logró una reducción de $14.092 millones de su déficit. Finalmente, la Gobernación destacó que a la fecha ya ha adelantado otras acciones para ayudar a solventar la crisis de la U de A, entre ellas, un crédito de tesorería de 90 mil millones de pesos por medio del IDEA en noviembre del año pasado para que la Universidad atendiera sus obligaciones en lo que restaba del año; también un aporte de mil 100 millones de pesos de regalías propias del Departamento para la culminación de escenarios deportivos del campus de Caucasia.

También en tres ocasiones ha adelantado los aportes que realiza a la UdeA, correspondientes al artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que fueron en marzo de 2024 para el pago de abril y mayo; en agosto de 2024 para el pago de septiembre y octubre y en junio de 2025 para el pago de julio y agosto.

Mientras tanto, sigue la polémica alrededor de la Universidad de Antioquia, por las diversas opiniones y recursos interpuestos en torno al proceso de vigilancia especial anunciado por el Ministerio de Educación, una medida que busca hacerle frente a la crisis fiscal que ronda los 350.000 millones de pesos.