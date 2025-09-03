Piden a Corte Suprema investigar a la senadora Isabel Zuleta por tarimazo de Petro en Medellín

Ante las respectivas entidades investigadoras sigue avanzando la denuncia radicada el pasado 24 de junio por parte del concejal de Medellín Alejandro De Bedout sobre el polémico ‘tarimazo’ que tres días antes protagonizó el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra junto a integrantes de la mesa de paz urbana recluidos en la cárcel de Itagüí.

En el proceso que cursa en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes este órgano ya ordenó recientemente que ante la Corte Suprema de Justicia se compulsen copias contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien como delegada por parte del Gobierno nacional en el espacio sociojurídico en Itagüí estaría tras las gestiones para lograr la llegada hasta La Alpujarra de estos excabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá.

Posibles irregularidades y faltas de los respectivos permisos para llevar a cabo este proceso que como lo reveló Blu Radio fue ordenado por el propio presidente Gustavo Petro, motivaron la denuncia del corporado de la capital antioqueña quien expresó que nadie debe estar por encima de la ley.

"La justicia debe investigar a fondo a la senadora Isabel Zuleta, si cruzó o no la línea entre la política y el delito. Nadie puede usar el Estado para favorecer campañas políticas, para liberar bandidos y criminales y mucho menos para atacar opositores", declaró De Bedout.

La senadora antioqueña Paola Holguín también se sumó a los cuestionamientos en Blu Radio indicando que la decisión sobre la salida de los excabecillas la debió proferir un juez.

"Ni como senadora de la República ni como coordinadora de la mesa o del espacio de conversación sociojurídico con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, ella está autorizada para pedirle al Inpec ese traslado, esos traslados se tienen que pedir al juez de ejecución de pena, porque 'Douglas', 'Tom', el 'Zaya', el 'Indio', todos estos criminales están ya condenados", destacó.

Otra de las situaciones que indagan varias entidades frente al polémico evento del pasado junio tiene que ver con una posible participación en política por parte de Petro, pues varios sectores políticos cuestionan la presencia en tarima del exalcalde y actual precandidato Daniel Quintero.