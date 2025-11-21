En vivo
Piden anular imputación a Daniel Quintero en el caso Aguas Vivas por falta de claridad jurídica

La diligencia se retomará el viernes 13 de febrero, entre 8:30 am y las 12:00 pm., pero también se determinaron otras fechas tentativas para la continuación de la misma.

