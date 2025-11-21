Piden anular imputación a Daniel Quintero en el caso Aguas Vivas por falta de claridad jurídica

Cuatro abogados pidieron la nulidad de la imputación de la Fiscalía contra el exalcalde Daniel Quintero y 12 exfuncionarios más en el caso de Aguas Vivas. Argumentan que no se detalló la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el escándalo por el mencionado lote

Dos horas duró la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y otras 12 personas por el presunto negocio irregular que se hizo con el lote de Aguas Vivas. Pese a que en el proceso La Fiscalía tiene en su poder cerca de 4.000 pruebas documentales contra los implicados y presentó el escrito de acusación el pasado 15 de noviembre, los abogados de por lo menos siete de los procesados argumentaron que el ente acusador no cumplió con las condiciones legales detallando en qué grado de responsabilidad incurrió cada uno de ellos, en los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Para este caso fueron los abogados Juan Felipe Criollo, Astrid Carvajal, Santiago Trespalacios (quien representa a cuatro de los involucrados) y Luis Hernández (exmagistrado de la Corte Suprema), abogado del exalcalde Daniel Quintero, quienes solicitaron la nulidad, y sólo uno de ellos alcanzó a exponer sus argumentos, pues la diligencia tuvo que ser suspendida. "Tengo la convicción profunda de que en la imputación contra el señor exalcalde de de Medellín, Daniel Quintero Calle, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, incumple los estándares jurisprudenciales sobre la determinación de los hechos jurídicamente relevantes", dijo Hernández.

A su turno, la fiscal Yarlecy Mena pidió que no haya dilación por parte de los abogados defensores y reiteró que en el momento de la formulación de cargos e imputación se resolvieron las dudas y cuestionamientos a cada uno de ellos.



"La defensa ha intentado, lo digo de manera respetuosa, estratégicamente convertir esta etapa de diligencia de acusación en un escenario para replantear o cuestionar la legalidad de la audiencia de imputación, sin ni siquiera esta delegada haber realizado la acusación. Ese debate es ajeno a esta etapa, resulta extemporáneo y jurídicamente improcedente", detalló la fiscal.

El abogado Juan Felipe Criollo, en representación de Karen Delgado (la única que no asistió a la diligencia), expuso lo que considera falencias en la imputación de la fiscal Mena: "Si la Fiscalía se mantiene en la tesis de imputar a estos ciudadanos que lo haga conforme a lo que han dicho los preceptos que cumplamos los digamos las disposiciones obligatorias que trae el ordenamiento jurídico penal procesal y que en este momento considero que no se han cumplido y por ende cabe a cabalidad la nulidad de esa imputación", aseguró.

Que el Distrito sea reconocido como víctima en este proceso, como ya ha ocurrido con otros hallazgos de la administración anterior, fue también motivo de debate durante esta audiencia en la que intervino en varias ocasiones Sebastián Naranjo Serna, abogado de la Alcaldía de Medellín.

Publicidad

Por lo pronto, la diligencia se retomará el viernes 13 de febrero, entre 8:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, pero también se determinaron otras fechas tentativas para la continuación de la misma, como lo son el martes 24 de febrero, 17 de marzo, 19 de marzo y 31 de marzo en media jornada.



Lo que se sabe del caso

Hay que recordar que en este polémico caso también están involucrados nueve exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, entre ellos: la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid González; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Pedroza; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Montoya; o la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Delgado.

Además, dentro de las personas que ya fueron imputadas figuran el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio López; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Jiménez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Arango; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Trujillo.

El presunto caso de corrupción relacionado con el lote Aguas Vivas, un terreno de más de 140.000 metros cuadrados en el sector El Poblado, según la Fiscalía, exservidores públicos habrían modificado de forma irregular el Plan de Ordenamiento Territorial para favorecer a particulares en una conciliación prejudicial, cambiando la cesión gratuita del bien por una compraventa y generando un presunto beneficio económico estimado en más de 40.000 millones de pesos.

Publicidad

De acuerdo con el ente acusador, entre 2020 y 2023 se habrían expedido actos administrativos para incrementar el avalúo del terreno y facilitar que terceros accedieran a su titularidad mediante una conciliación prejudicial. Estos hechos, según la investigación, también abrían la puerta a que los particulares desarrollaran actividades urbanísticas que no estaban permitidas en esa zona. La audiencia de hoy será determinante para conocer cómo avanzará el proceso judicial.