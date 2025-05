Polémica en Caldas, Antioquia, por prestación de servicio de urgencias en hospital público

Una grave situación denuncia la Personería Municipal de Caldas, luego de que el Hospital San Vicente de Paúl, presuntamente, negara la atención de urgencias a una niña de seis años que tenía un cuadro alto de fiebre desde hace tres días.

Según detalla la Personería, en el TRIAGE, el sistema de clasificación de pacientes, la institución decidió no catalogar el caso como urgente y, además, impidió que la menor fuera atendida por la falta de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Adicionalmente, indican que la madre de la menor, ante la negativa del hospital de Caldas, se desplazó de inmediato al municipio vecino de La Estrella, donde la niña fue atendida y permaneció en observación hasta la madrugada. Esta intervención médica permitió una evolución favorable del estado de salud de la menor, que actualmente se recupera.

Este caso ha prendido las alarmas en el municipio, pues según la Diputada de Antioquia, Verónica Arango, este no sería un caso aislado, y serían varias las quejas que se ha emitido por el servicio y la atención en urgencias.

"Hay problemas no solamente en la atención, en la calidad del servicio. La gente, los habitantes no se sienten bien atendidos y no sienten o por lo menos con los que yo he conversado. En fin, sienten que hoy el hospital no funciona y algunos ciudadanos se quejan de la atención, que no los atienden, que llegan desde muy temprano, hacen largas filas desde muy temprano de la mañana y no los atienden", expresó la diputada.

"Pero además hay un problema grave de infraestructura física que se debe solucionar con urgencia, porque además recuerde muy bien la gente que baja del suroeste, pues el primer hospital que se encuentra es el de Caldas", concluyó.

Blu Radio se contactó con Juan Carlos Sánchez, gerente del hospital San Vicente de Paúl en Caldas, quien manifestó que la institución no negó la atención a la menor, y explicó que realmente no tenían contrato con la NUEVA EPS, de la cual es afiliada la niña y que aún así se prestó la atención y se le remitió hacia otro centro asistencial, debido a que el hospital enfrenta un colapso en todos sus servicios.

"Nosotros no tenemos contrato con la nueva EPS desde el año 2015, ese fue el último contrato y de acuerdo a los seguimientos, de acuerdo a la norma, venimos atendiendo sus pacientes, lo que corresponde a las clasificaciones de los triajes de 1 y 2 que tienen que ver con las urgencias vitales", expresó el gerente.

"Nosotros no tenemos contrato, no hay EPS, sin embargo, nosotros revisamos, clasificamos y de acuerdo a los protocolos de atención, los usuarios o son susceptibles de atención de acuerdo a la clasificación o son derivados a la red del prestador. La paciente, la niña en particular, fue clasificada", añadió.

"Pero nosotros venimos con un servicio colapsado. Tenemos 20 puntos de atención para la población que es una población muy alta. En esos puntos de atención tenemos solamente 4 puntos de atención para pediatría. Tenemos un servicio que sobrepasa desde hace más de 4 meses la ocupación. Estamos por encima del 100 % de ocupación del servicio de urgencias. Entonces, tenemos que priorizar. Y como la red está colapsada, la red metropolitana, derivamos muchos de los pacientes a las unidades de primer nivel para que allá los casos de menor complejidad puedan ser atendidos", completó.

El hospital adicionalmente negó que haya una constante mala atención en sus servicios de urgencias, y aseguraron que con la capacidad que tienen avanzan según la normatividad en el diagnóstico de cada uno de sus pacientes.

Vale la pena recalcar que la Personería anunció una vigilancia preventiva en materia disciplinaria hacia el hospital, con el fin de mejorar las condiciones del servicio que se presta y evitar que se repitan hechos similares.