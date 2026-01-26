Policía de Medellín inspecciona hoteles y apartamentos por cobros altos de Airbnb: uno fue sellado

En medio de las denuncias en Medellín por costos exagerados en el alquiler de Airbnb, la Policía empezó las inspecciones de esos hoteles y apartamentos y están sellando los que incumplen las normas, justo después del auge por el concierto de Bad Bunny.

Ante la indignación que causó las denuncias que se hicieron por parte de quienes visitaban a Medellín para estar en los conciertos del artista Bad Bunny, por los precios exorbitantes de los propietarios de casas, apartamentos y habitaciones en barrios El Poblado, Laureles - Estadio, Belén, además de Envigado y Sabaneta, con precios que iban entre 25 millones, 30 millones de pesos y hasta 98 millones de pesos.

Aunque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que no se trataba de algo generalizado, según se ha conocido, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, habría hechos varios cierres de estos sitios, como lo contó en sus redes sociales Esteban Niño, quien aseguró que ha pesar de cumplir con todos los requisitos de ley, le sellaron su apartamento.

“Llegó la Policía, nos quiere hacer el sellamiento del apartamento porque supuestamente estamos incumpliendo el manual de convivencia de la propiedad. Mediante el Gobierno nacional tengo todos los documentos exigidos, no se presentó nadie de la alcaldía ni inspector de policía como la ley lo dice. ¿Tienes algo que decir?. Tengo todos los documentos de la ley colombiana para hacer rentas cortas”, insistió el señor Niño.



Desde la semana pasada a la fecha fueron unas 30 denuncias recibidas, entre la Alcaldía, el Concejo Municipal y la misma plataforma. Según datos oficiales, Medellín cuenta con alrededor de 13.000 propiedades ofertadas en Airbnb y más de 76.000 camas hoteleras disponibles.

Hay que recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio, puso la lupa sobre esas situaciones denunciadas y recordó que irrespetar las condiciones de reservas puede derivar en millonarias multas, que puede llegar hasta los 3.500 millones de pesos.