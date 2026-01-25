Tras salida de dos gerentes, Juan David Arteaga llega a dirigir el Hospital General de Medellín

Tras varios días de la renuncia de María del Pilar Duque a la gerencia del Hospital General de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez nombró como nuevo directivo al odontólogo Juan David Arteaga, quien venía ocupando el cargo de gerente de Metrosalud desde marzo del 2024.

Arteaga, quien también fue gerente de Savia Salud, llega en medio de un panorama financiero complejo para la entidad, a la que las EPS le adeudan 208.000 millones de pesos, mientras los sindicatos están inconformes por el incremento del pago de este año, pues un acuerdo que tenían anteriormente estipulaba que fuera dos puntos por encima del salario mínimo, pero la crisis de la salud en el país ocasionaría que fuera solo 7.6% (IPC más dos puntos y medio).

Por lo pronto y ante este nombramiento, Adriana Velásquez fue designada como encargada de Metrosalud.

Pero hace un año, cuando la exsecretaria de Salud Claudia Arenas renunció a este mismo cargo, Arteaga ya había estado sobre la mesa como posible candidato a encabezar la gerencia, lo que generó inconformidad por parte de los sindicatos.



Para esta vez, la designación de Arteaga como gerente del Hospital General de Medellín generó reacciones opuestas entre los sindicatos de la institución. SINTRAHGM expresó su preocupación por lo que considera una posible gerencia de carácter político y advirtió sobre decisiones administrativas que, según indicó, “contradicen compromisos asumidos ante la Junta Directiva y las organizaciones sindicales, afectando el diálogo social y los acuerdos laborales vigentes”.

En contraste, SINPROGEN dio la bienvenida al nuevo gerente y manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la administración, destacando la importancia “del diálogo, el respeto por los acuerdos laborales y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del hospital”.