En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras salida de dos gerentes, Juan David Arteaga llega a dirigir el Hospital General de Medellín

Tras salida de dos gerentes, Juan David Arteaga llega a dirigir el Hospital General de Medellín

El centro asistencial enfrenta dificultades por los $208.000 millones que le deben las EPS.

Publicidad

Publicidad

Publicidad