Por cierres nocturnos, transportadores de carga entran a paro indefinido en la vía Medellín - Quibdó

Transportadores de carga entran a paro indefinido en la vía Medellín - Quibdó por inconformidades en el cierre nocturno entre Tutunendo y El Carmen de Atrato. Los conductores aseguran que hasta que Invías no desmonte el decreto, el transporte de diferentes elementos estará paralizado entre ambas capitales

A esta hora rige el paro indefinido que fue anunciado por el Gremio Transportador de Carga de Quibdó y con el que los conductores buscan que Invías rompa el decreto con el que hace varios meses cerraron el paso vehicular en la vía Medellín - Quibdó, entre los municipios de Tutunendo y El Carmen de Atrato. Según se ha confirmado, el cierre diario era entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. ha sido el motivo de la discordia.

Sobre la medida de Invías hay que recordar que se tomó debido a los constantes deslizamientos en la zona por lo que el cierre se decretó para realizar los trabajos con maquinaria amarilla. Sin embargo, los transportadores de carga insisten que el decreto se ha prolongado por más tiempo del acordado inicialmente.

El vocero de los transportadores de Quibdó, Walter Arango, aseguró que lo que han visto en las zonas de trabajo es que son pocos los esfuerzos para poder arreglar la vía nacional y por ello la decisión de hacer el paro indefinido hasta una vez no se solucione la situación.



“No hay justificación de ese cierre, que ven muy poca maquinaria, más que todo en el 17 y en Las Toldas, una maquinita que es la que está haciendo el trabajo más que todo. Están exigiendo que en vez de poner esas restricciones que manden más maquinaria, más personal”, aseguró.



Según confirman desde Quibdó, los demás usuarios de la vía podrán movilizarse sin novedades, mientras que ellos buscan sentarse en una mesa con autoridades departamentales e Invías para poder concertar una solución que les permita a los transportadores de carga usar el corredor sin los contratiempos que hoy tienen entre Tutunendo y El Carmen de Atrato.

Finalmente, esperan desde la capital de Chocó que los acuerdos se den de manera rápida para no generar ni retrasos ni pérdidas al comercio y a la comunidad en general que en estos casos es la más damnificada por el paro indefinido que comenzó desde las 00:00 horas de este 22 de septiembre.