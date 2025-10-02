Por desfalco de $3.500 millones, Apartadó no participará en Juegos Regionales y Departamentales

La Alcaldía de Apartadó a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación informó hace algunas horas que la delegación de este municipio del Urabá antioqueño no podrá participar en los Juegos Regionales y Departamentales 2025 por los problemas económicos que afronta la Administración Municipal. Hay que recordar que Apartadó tendría un déficit superior a los 7.000 millones de pesos.

Fue precisamente la crisis presupuestal que atraviesa el municipio la que motivó al IMDER a informar que la decisión, “responde a la realidad financiera que atraviesa el municipio y que nos obliga a priorizar la recuperación de la estabilidad económica, indispensable para garantizar procesos deportivos en el futuro”.

No obstante, no es solo el déficit lo que obligó a tomar la drástica determinación de dejar a decenas de niños y jóvenes sin la competencia departamental, ya que hay que recordar que recientemente el extesorero de Apartadó, Cristián Mena, confesó entre lágrimas su responsabilidad en un desfalco de 3.500 millones de pesos que causó la salida de Héctor Rangel de la Alcaldía.

"Dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio de Apartadó con la debida indemnización antes del juicio condenatorio y yo pedirle dijo mis amigos y estaban las personas que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí", manifestó Mena.



Por ahora este polémico caso, que ahora ya dejó a Apartadó sin participación en los Juegos Regionales y Departamentales, avanza con la vinculación formal del exalcalde que afrontará el proceso en libertad, mientras que se espera que el extesorero entregue más detalles sobre cómo se hará la devolución del dinero obtenido en presuntos hechos de corrupción.

Por último, el IMDER destacó que va a seguir trabajando de la mano de la Alcaldía de Apartadó y de los menores de edad para seguir fortaleciendo la presencia en actividades locales, a la espera que prontamente el municipio pueda volver a competir en eventos de carácter departamental y nacional.