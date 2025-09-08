Por irregularidades en compra de medicamentos investigan a cooperativa de Hospitales en Antioquia

La Contraloría General le puso la lupa a la Cooperativa de hospitales de Antioquia- Cohan y encontró presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos para los centros de salud.

En un comunicado, el ente de control aseguró que los hallazgos se lograron, luego de una auditoría de cumplimiento a la Cooperativa, se identificaron dos hallazgos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por un valor total de $3.041 millones de pesos, relacionados con pagos indebidos por medicamentos que no debieron ser adquiridos con recursos del sistema general de seguridad social en salud.

“Pagos por medicamentos identificados como muestras médicas: presunto daño fiscal por $1.251 millones. En el hallazgo se evidenció que Cohan realizó pagos por $1.251.162.740 durante la vigencia 2024 por la compra de medicamentos que, según información suministrada por el Invima, se encontraban clasificados como muestras médicas”, aseguró.

Además, la Contraloría reveló que, en medio de la investigación, entre ellos se destacan productos de alto costo como Imbruca, cuyo uso gratuito está regulado en el país, adicionalmente la compra de medicamentos identificados como muestras médicas, cuyo destino no es la comercialización ni facturación al sistema de salud, constituye una irregularidad en el uso de recursos públicos y un posible incumplimiento del principio de eficiencia del gasto en salud.

“Esta observación fue validada como hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, para traslado a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Reconocimiento de mayores valores en medicamentos con precio regulado: presunto detrimento por $1.790 millones”, dice el comunicado.

La Contraloría aseguró que el hallazgo se determinó que la cooperativa de hospitales de Antioquia pagó valores superiores a los permitidos por la regulación oficial de precios vigente, establecida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos , tanto en la circular 13 de 2022 como en la circular 19 de 2024.

“El análisis técnico y documental evidenció que se realizaron compras de medicamentos en el canal institucional y comercial por encima del Precio Máximo de Venta (PMV), aun cuando dicha regulación es obligatoria y aplica a todas las fases de comercialización. Estas transacciones generaron un presunto

detrimento fiscal por $1.790.803.405, valor que será trasladado a la Superintendencia de la Economía Solidaria, al tratarse de una entidad de naturaleza cooperativa”, aseveró.

La Contraloría General de la República reitera que ninguna entidad puede justificar el pago de medicamentos por encima del precio regulado, aun cuando se trate de situaciones excepcionales como tutelas u órdenes judiciales. Asimismo, recuerda que las muestras médicas no pueden ser objeto de facturación al sistema de salud, ni representar un costo para el erario.