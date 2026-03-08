Por lluvias, dos mesas fueron trasladadas de zona rural al casco urbano de San Andrés de Cuerquia

La Registraduría en Antioquia confirmó dos novedades asociadas a las lluvias: el traslado de dos mesas de votación en el municipio de San Andrés de Cuerquia, que pasaron a la cabecera municipal.

Con un parte de tranquilidad, inició la jornada electoral en Antioquia, luego de que las autoridades adelantaran el acto inaugural de estas elecciones al Congreso de la República.

Según indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pese a las situaciones de seguridad que se han registrado en los últimos días, como por ejemplo los cinco cuerpos que fueron hallados entre los municipios de Vegachí y localidades vecinas, y un panfleto de las disidencias para restringir la movilidad en ocho municipios.

Por ahora, solo hay dos novedades relacionadas con el clima y ocurrieron en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Allí, desde el Centro Educativo Rural Correda y de la vereda San Miguel, tuvieron que trasladar el puesto de votación hacia la cabecera municipal. Mismo caso que ocurrió en la institución educativa El Peñol de las Cruces hacia la centralidad de este municipio del norte antioqueño.



Recordemos que las autoridades han reforzado la seguridad en especial para catorce municipios que fueron priorizados por tener riesgo extremo electoral, pero también en especial en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca y Norte del Departamento.

Fuera del gobernador, quien también reiteró la importancia del desarrollo de esta jornada electoral, es el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que además es fundamental reiterar que la mayoría de las personas habilitadas para votar y de quienes viven en la capital antioqueña son mujeres, quienes apenas desde el año 56 pueden ejercer su derecho al voto.

“Entender la importancia de que cada 4 años podamos salir a votar de manera libre y que, por supuesto, continúe nuestro país. Eso es lo que necesitamos, cuidar la democracia, que salga toda la gente. Hoy se conmemora el 8 de marzo también el Día Internacional de los Derechos de nuestras mujeres”, aseguró.

Además, Rendón reiteró la importancia de no olvidar a Miguel Uribe Turbay por esta tragedia que cobró su vida en medio de la violencia en el país y señaló que las elecciones deben seguir siendo libres.

“Quisiera terminar recordando a Miguel Uribe Turbay, una persona que debería hoy estar participando en el proceso electoral. Un saludo muy especial a los suyos y a todos aquellos que por querer echarse al hombro esta democracia han perdido su vida o han corrido peligro a los suyos que han sufrido esos desenlaces fatales”, afirmó.

Recordemos que el pasado viernes ya se había fijado el traslado de otros dos puntos, uno en la institución educativa Dadillo, que se pasó para la institución educativa La Pérez, y el centro educativo Bonanza, que se trasladó al centro educativo Patricio Sucerquia, por lo que las personas que estaban allí inscritas deben dirigirse a la nueva ubicación.