Por modernización de planta un millón de personas en el Valle de Aburrá tendrán cortes de agua

Con una inversión de 312 mil millones de pesos, durante el próximo puente festivo del 13 de octubre, EPM anunció que realizará labores de modernización en la planta de potabilización de aguas Manantiales, la segunda en importancia del sistema de de la compañía y que atiende al 45 % de sus usuarios.

Para llevar a cabo estas acciones será necesaria la interrupción escalonada del servicio de acueducto para 1.3 millones de personas del norte de Medellín y municipios como Bello, Copacabana y Girardota, entre el jueves 9 de octubre y el lunes festivo 13 de octubre.

Humberto Iglesias, vicepresidente Negocios EPM, aseguró que se trata de obras que generan una incomodidad transitoria en los sectores afectados, pero que es necesaria para seguir prestando en los próximos años la mejor calidad en este servicio público esencial.

Dentro de las actividades programadas se instalarán seis compuertas deslizantes definitivas que permitirán reducir de manera significativa las interrupciones programadas del servicio, ya que los mantenimientos podrán hacerse por secciones o cámaras de entrada. Además, se instalarán tuberías para la dosificación de los productos químicos necesarios para la potabilización del agua.



"Con esta obra tenemos un objetivo fundamental. Reducir las interrupciones futuras y daremos un servicio mucho más confiable y de mayor calidad. Pero créanme que esto lo estamos haciendo pensando en un beneficio que estoy seguro se va a sentir por muchas décadas", dijo el funcionario.

En una semana, 1.1 millones de habitantes del norte de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota tendrán suspensión del servicio de agua por modernización de la planta Manantiales. Contingencia se mitigará con carrotanques y bidones en zonas principales. #VocesySonidos pic.twitter.com/63Zk9mZZDM — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 3, 2025

Desde ya la compañía de servicios públicos anunció un plan de contingencia para atender las horas en las que se llevarán a cabo estas labores que incluyen a un 24% de los usuarios en Medellín, 96% de Bello y la totalidad en los municipios de Copacabana y Girardota.

Valeria Restrepo Abad, jefe del área de Gestión Usuario - Cliente de Acueducto y Alcantarillado, explicó que es fundamental que los habitantes se preparen de manera anticipada, pero responsable, con el almacenamiento del agua potable necesaria para sus labores prioritarias.

Con carrotanques, bidones en sitios estratégicos y la entrega de bolsas se espera atender la demanda del líquido de unos 703 mil hogares, además de unidades comerciales e industriales.

"Vamos a tener 48 rutas de carrotanques para el sector residencial, 10 rutas de carrotanques para el sector industrial que necesita una dedicación especial. Vamos a entregar bolsas y bidones de agua de 6 litros", explicó Restrepo.

A través de la línea WhatsApp 302 3000 115 los usuarios podrán consultar con su número de contrato si se encuentran dentro del área de suspensión del servicio de acueducto durante estas fechas que afectarán un total de 26 circuitos del sistema de distribución de agua.