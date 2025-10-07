Por restricción temporal en caja de la Nación, MinTic no ha girado 3.140 millones a Teleantioquia

Ante la queja de la gerente del canal regional Teleantioquia, Margarita Arango, de una situación que por primera vez ocurre en cinco años y que no solo pone en riesgo la sostenibilidad del canal, sino además los procesos de contratación con casas productoras locales y regionales, por la falta de giro de recursos del Ministerio de las Tic, este respondió en un comunicado.

Aunque aceptan que actualmente el saldo pendiente por desembolsar corresponde a $3.142 millones, recursos que provienen del presupuesto Nación y cuyo giro está sujeto al Plan Anual de Caja (PAC) asignado al FUTIC, este procedimiento es de carácter obligatorio para todos los proyectos financiados con recursos públicos y depende de la disponibilidad de caja del Gobierno Nacional.

“La situación presentada no es exclusiva de Teleantioquia ni obedece a decisiones políticas o administrativas del Ministerio TIC, sino a una restricción temporal de caja que ha afectado la ejecución de varios proyectos y operadores públicos del sector”, puntualizó en el comunicado.

Aseguraron que el Ministerio TIC ha hecho las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para solicitar la aprobación de nuevos recursos PAC Nación, con el fin de garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos, incluido el desembolso restante al canal regional, cuyo pago está proyectado para realizarse durante el mes de octubre.



Ante este anuncio, ha insistido la gerencia de Teleantioquia que esos recursos son necesarios por las obligaciones que deben cumplirse, sino además por los procesos de legalización de los recursos que pueden retrasar mucho más su ejecución.