Por riesgos de seguridad evalúan traslado de estación de Policía de Amalfi, Antioquia

La reciente escalada terrorista por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc en el Nordeste de Antioquia, en la que el blanco ha sido especialmente la fuerza pública, ha generado inquietud en autoridades de gobierno, quienes plantean soluciones para evitar hechos que sigan poniendo en riesgo a la población civil.

Precisamente, esta preocupación fue expresada por el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, durante el reciente consejo de seguridad llevado a cabo en su municipio y presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Allí, el mandatario local propuso trasladar tanto la estación de Policía como la base militar a zonas menos centrales o pobladas de la localidad.

En cambio, habría, según Vélez, como alternativa, la presencia de un CAI móvil para, igualmente, seguir garantizando la presencia de la Policía en la zona urbana. Esta fue una propuesta que el ministro Sánchez admitió que se evaluará.

"Le dije que se iba a analizar porque la intención es hacer lo que pide la comunidad, que la fuerza pública esté con ellos, que esté en el corazón de ellos, que esté en el corazón de Amalfi y, obviamente, se pueda desplegar hacia otras zonas", declaró.



Explosivo en Amalfi, Antioquia @AndresJRendonC

No obstante, el ministro destacó que esa no debería ser la solución ideal en Amalfi ni en otros municipios del país bajo amenazas de grupos armados, pues, según él, lo que debe garantizarse con mayor empeño es que la fuerza pública permanezca precisamente donde están esos riesgos de seguridad.

"En otras regiones han dicho: lo que pasa es que el riesgo está porque la fuerza pública está allá. Lo que hay que hacer es sacar a los criminales de allí, no a la fuerza pública, porque, de lo contrario, cuando usted le cierra las puertas a la fuerza pública, se las abre al crimen", advirtió Sánchez.

La solicitud del alcalde de Amalfi se produce no solo a raíz del atentado que dejó a 13 policías muertos hace un mes en la vereda Los Toros, sino de los riesgos por artefactos explosivos.

Hace una semana fue identificado y neutralizado uno de ellos que pretendía ser detonado justamente en inmediaciones de la estación de Policía, mientras que la posible presencia de otro obligó el pasado jueves a la evacuación de una institución educativa en zona urbana. Posteriormente, se determinó que la caja que había generado temor contenía basura.