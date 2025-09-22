En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Caso UNGRD
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por una semana más se mantiene toque de queda y ley seca en Amalfi tras instalación de explosivos

Por una semana más se mantiene toque de queda y ley seca en Amalfi tras instalación de explosivos

Dos instituciones educativas también tendrán semipresencialidad en sus actividades.

Explosivo en Amalfi, Antioquia
Explosivo en Amalfi, Antioquia
@AndresJRendonC
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Tras una caja abandonada con explosivos con la que pretendían atentar contra la policía en Amalfi, Antioquia, la administración local decidió prorrogar por una semana más las medidas de toque de queda y ley seca. Dos instituciones educativas también tendrán semipresencialidad en sus actividades.

Acciones terroristas atribuidas al frente 36 de las disidencias de las Farc siguen teniendo en alerta a las autoridades en el nordeste de Antioquia, donde se siguen conociendo medidas administrativas para garantizar el orden público y evitar afectaciones especialmente a la población civil.

Y es que luego de que se frustrara un atentado contra la policía en el municipio de Amalfi donde cerca a las instalaciones de la institución fue abandonada una caja con explosivos por parte de dos sujetos ya capturados, en un consejo de seguridad se definió extender durante una semana más algunas disposiciones que estarán vigentes hasta el próximo 29 de septiembre.

Entre ellas se encuentra el toque de queda entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana de cada día que rige la medida, la ley seca para todos los establecimientos de la localidad, así como la prohibición del parrillero en motocicleta entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa por cada uno de los que generan temor en Anorí y Amalfi.

“Colaboremos con la fuerza pública. Ustedes saben quiénes son los que causan ese terror y solo con su apoyo nos los podemos quitar de encima. La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 20 millones de pesos por cada terrorista del delatado”, aseguró el mandatario seccional.

De igual manera, se ordenó el cierre total de las vías circundantes a la estación de policía y al batallón del Ejército así como la implementación de la semipresencialidad desde este lunes en las instituciones educativas Pueblo Nuevo y Eduardo Fernández Botero en la sede María Auxiliadora.

Publicidad

Es posible que una decisión similar pueda conocerse en las próximas horas por parte de las autoridades de Gobierno del municipio de Anorí, donde estas medidas estuvieron vigentes hasta este domingo 21 de septiembre en medio del temor que persistía por un caneca en la cual se descartó la presencia de explosivos y que fue instalada cerca de un jardín infantil.

Vea también

  1. Temblor en Antioquia
    Temblor en Antioquia
    Foto: SGC - redes sociales
    Antioquia

    Videos del fuerte temblor hoy de magnitud 4.6 en Antioquia: “Me despertó”

  2. Fuerte temblor hoy de magnitud 4.5 en Antioquia
    Fuerte temblor hoy de magnitud 4.5 en Antioquia
    Foto: SGC
    Antioquia

    Fuerte temblor hoy de magnitud 4.6 en Antioquia; epicentro fue en Urrao

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Conflicto armado en Colombia

Disidencias Farc

Publicidad

Publicidad

Publicidad