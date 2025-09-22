Por una semana más se mantiene toque de queda y ley seca en Amalfi tras instalación de explosivos

Tras una caja abandonada con explosivos con la que pretendían atentar contra la policía en Amalfi, Antioquia, la administración local decidió prorrogar por una semana más las medidas de toque de queda y ley seca. Dos instituciones educativas también tendrán semipresencialidad en sus actividades.

Acciones terroristas atribuidas al frente 36 de las disidencias de las Farc siguen teniendo en alerta a las autoridades en el nordeste de Antioquia, donde se siguen conociendo medidas administrativas para garantizar el orden público y evitar afectaciones especialmente a la población civil.

Y es que luego de que se frustrara un atentado contra la policía en el municipio de Amalfi donde cerca a las instalaciones de la institución fue abandonada una caja con explosivos por parte de dos sujetos ya capturados, en un consejo de seguridad se definió extender durante una semana más algunas disposiciones que estarán vigentes hasta el próximo 29 de septiembre.

Entre ellas se encuentra el toque de queda entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana de cada día que rige la medida, la ley seca para todos los establecimientos de la localidad, así como la prohibición del parrillero en motocicleta entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa por cada uno de los que generan temor en Anorí y Amalfi.

“Colaboremos con la fuerza pública. Ustedes saben quiénes son los que causan ese terror y solo con su apoyo nos los podemos quitar de encima. La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 20 millones de pesos por cada terrorista del delatado”, aseguró el mandatario seccional.

De igual manera, se ordenó el cierre total de las vías circundantes a la estación de policía y al batallón del Ejército así como la implementación de la semipresencialidad desde este lunes en las instituciones educativas Pueblo Nuevo y Eduardo Fernández Botero en la sede María Auxiliadora.

Es posible que una decisión similar pueda conocerse en las próximas horas por parte de las autoridades de Gobierno del municipio de Anorí, donde estas medidas estuvieron vigentes hasta este domingo 21 de septiembre en medio del temor que persistía por un caneca en la cual se descartó la presencia de explosivos y que fue instalada cerca de un jardín infantil.