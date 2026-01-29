En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Prendas de vestir fueron claves para capturar a presunto abusador en Ciudad Bolívar, Antioquia

Prendas de vestir fueron claves para capturar a presunto abusador en Ciudad Bolívar, Antioquia

Durante 2026 ya se han ejecutado cuatro capturas por este tipo de delitos en el departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad