Prendas de vestir fueron claves para capturar a presunto abusador en Ciudad Bolívar, Antioquia

Autoridades en Antioquia siguen en alerta ante casos de violencia sexual que siguen derivando en acciones para judicializar a los señalados de cometer este tipo de conductas.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Ciudad Bolívar donde efectivos de la Policía y la Fiscalía capturaron por orden de un juez a un hombre señalado del delito de acto sexual violento.

Según la fuerza pública, los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre de 2025 en el casco urbano de esta localidad.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, reveló que durante el procedimiento fueron incautadas prendas de vestir que habría portado el agresor el día de los hechos, las cuales hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.



"La descripción, primero que todo, que hizo la señora del sujeto como tal, del cómo estaba vestido, las características propias, el reconocimiento también que se hizo a través de la fila de personas, varios protocolos de actuación por parte de la Policía Judicial llevaron a la expedición de la orden de captura"

Muñoz destacó además que la investigación se soporta en un sólido acervo probatorio que incluye declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos y material videográfico, elementos que permitieron la identificación, individualización y posterior judicialización del presunto agresor.

De igual manera, dijo que la captura es relevante por la denuncia ciudadana del caso, incluyendo información difundida a través de redes sociales, donde quedaron registrados los hechos mediante cámaras de seguridad.