Preocupa alza de homicidios en tres subregiones de Antioquia; el Norte registra 214% más

El reciente doble homicidio, en zona urbana del municipio de Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia , donde hombres armados dispararon contra dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta, sigue encendiendo las alarmas frente a la situación de seguridad en una de las subregiones que registra incrementos de este delito con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según cifras del informe diario de homicidios en el departamento, con corte al 9 de febrero de este año, el suroeste tenía un 28.1% de aumento en estos delitos pasando de 32 casos registrados en 2024 a 41 en los primero 40 días de 025. Sin embargo, el panorama no es diferente en el Oriente, donde se establecía una variación del 8% o del Norte donde el aumento es alarmante y superior al 214%.

Hasta la primera fecha del año en esa subregión se habían registrado 22 muertes violentas, 15 más que las reportadas en 2024. La presencia de estructuras armadas en las disputa por los territorios y la rentas ilícitas como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN puede ser uno de los factores que explican este incremento.

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, también explicó que, en algunas zonas, es posible que esté ocurriendo la incursión y reacomodamiento de varias estructuras ilegales.

"Lo que estamos viendo en estos momentos es posiblemente un reacomodamiento de algunas estructuras en algunas zonas. No significa que donde no están aumentando los homicidios no se esté presentando violaciones a los derechos humanos de diversa categoría, que muestran como el control social territorial de estas estructuras impiden el ejercicio pleno de los derechos de la población civil", indicó Zapata.

Ante esta realidad, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento, destacó que ya hay unas zonas priorizadas donde se enfocarán para fortalecer la presencia especialmente en zonas rurales donde se han registrado más del 56% de los homicidios .

"Vamos a implantar algunas actividades específicas y diferenciales. Sí, hay que incrementar la presencia en los ejes viales, hay que incrementar los patrullajes en la zona rural y hay que empezar a trabajar también el volante de los más buscados y en este caso tenemos 18 siluetas en los diferentes delitos de homicidios y de hurtos y extorsiones", señaló el nuevo comandante de la Policía.

Hasta la fecha de registro de registro de homicidios, un total de 39 municipios antioqueños contaban con disminución de homicidios, 51 no reportaban variación, mientras que 35 tenían aumentos, ubicados especialmente en el Suroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.