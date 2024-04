Presidente Petro pide investigar asesinato de Manuel Bermúdez, abanderado del poliamor en Colombia

El presidente Gustavo Petro pidió celeridad a la Fiscalía para investigar el asesinato de Manuel José Bermudez, defensor de la comunidad LGBTIQ+ y abanderado del poliamor, quien fue hallado muerto en Santo Domingo, Antioquia.

Hay que recordar que este hombre, de 58 años y que llevaba varios días desaparecido según el reporte de su familia, fue hallado muerto en la orilla del río Medellín, a la altura del municipio de Santo Domingo, nordeste de Antioquia.

Manuel José Bermúdez Andrade es recordado por ser uno de los abanderados del poliamor en Medellín. Inclusive, se hizo reconocido en el 2017 cuando conformó la primera trieja poliamorosa de Colombia, junto con Alejandro Rodríguez y Víctor Hugo Prada.

“Le solicito muy especialmente a la Fiscalía la investigación del asesinato de Manuel José Bermudez en Antioquia. Colombia debe ser un país de la libertad", escribió el presidente Petro en su cuenta de 'X'.

Publicidad

En la misma red social, Petro agregó que “la libertad no es solo para entrar a un supermercado si no poder comprar en él. La libertad no es solo para poder comprar, sino poder vivir, vivir como quiera, como a uno le da la gana, con el amor como divisa y como bandera”.

Le solicito muy especialmente a @FiscaliaCol la investigación del asesinato de Manuel José Bermúdez en Antioquia. Colombia debe ser un país de la Libertad.



La libertad no solo es poder entrar a un supermercado sino poder comprar en él.



La libertad no solo es poder comprar, sino… https://t.co/cdnsXx5Uv5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2024

Hernando Muñoz, amigo personal de Bermúdez y profesor universitario, habló con Blu Radio y reconoció que ya había hablado con sus parejas y describió a su compañero.

Publicidad

"Estoy en shock, estoy muy triste, muy dolido mucho dolor porque bueno con Manuel recurrimos desde los 90s el liderazgo y el activismo que retomamos públicamente en esos años", señaló su amigo.

El fallecido, que era comunicador social, también fue docente de la Universidad de Antioquia y era reconocido por su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en la capital de Antioquia.