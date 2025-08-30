Prisión en EEUU y vínculos con narcos: el prontuario del ganadero asesinado en Medellín

Mientras las autoridades en la capital antioqueña siguen tras el rastro de los sicarios que huyeron en una moto naranja tras dispararle por la espalda a Juan José Marín Saldarriaga, el ganadero ultimado en las últimas horas en un parqueadero ubicado a pocos metros de La Alpujarra, se han conocido nuevos detalles de su historial.

Marín, de 62 años de edad, fue detenido en 2020 en la ciudad de Nueva York en medio de un proceso administrativo que habría incumplido con las autoridades estadounidenses y por eso fue capturado en Panamá. Posteriormente, regresó a Colombia al quedar en libertad tras pagar una fianza.

De igual manera, se conoció que además de la ganadería este hombre se dedicaba a la compra y venta de propiedades que estarían relacionadas con personajes en líos con la justicia por narcotráfico.

Por ejemplo, en 1996 adquirió un terreno en el municipio de Montenegro, Quindío, de parte de Héctor Fabio Buitrago, asesinado en 2013 y quien estuvo preso en Ecuador por intentar sacar más de una tonelada de cocaína desde el vecino país.

Dos años después, en 1998, le vendió una propiedad a Juan Gabriel Úsuga, un narco que fue extraditado a Estados Unidos por su cercana relación con Marco Antonio Gil Garzón, alias ‘El Papero’, quien tras más de 10 años de prisión en Estados Unidos por estos mismos delitos recobró su libertad en 2016.

Aparte de tres lotes negociados en Santa Fe de Antioquia con el ganadero Gustavo Durán, asesinado en 2008, la Fiscalía le embargó a Marín al menos siete predios de más de 700 hectáreas en municipios como Envigado y Cartago, en el Valle del Cauca.

Aunque en entrevistas que Marín brindó en 2017 negó vínculos con capos del narcotráfico que cumplen su condena en Estados Unidos, testimonios desde cárceles de este país vinculan a Marín con una funcionaria de la Fiscalía a la cual le habría pagado una deuda y le habría facilitado adquirir bienes de comerciantes asesinados.