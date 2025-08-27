Privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín entraron a huelga de hambre

La situación alimentaria de los presos en la cárcel El Pedregal de Medellín ha levantado nuevamente la alerta entre los defensores de derechos humanos, quienes reportaron que en las últimas horas cientos personas recluidas en el centro penitenciario entraron en huelga de hambre por las malas condiciones que reportan en la entrega de alimentos.

En las imágenes que se han hecho virales en redes sociales se ve como a los presos se les entrega pedazos de proteína crudos, así como panes con hongos o papas en estado de descomposición. Además, se ve como al llegar los alimentos, al parecer, son puestos en el suelo.

El defensor de los derechos humanos, Jorge Carmona, indicó que los presos en El Pedregal protestan también por los horarios inusuales en los que les entregan la alimentación a las personas.

"Es una un tema ya recurrente, un tema que la gente dice en los mismos internos, palabras de ellos y palabras textuales: estamos cansados, estamos físicamente cansados, agotados, psicológica y moralmente, con el tema de esa pésima y horrible alimentación", aseguró Carmona.

En este sentido, los reclusos también indican que hay personas con prescripción médica a los que, presuntamente, no se les cumplen las condiciones requeridas por expertos. Asimismo, explicaron que la situación afecta a más de 3.000 reclusos en todo el centro penitenciario.

Por último, y aunque la huelga de hambre comenzó en el patio 8 de El Pedregal, se espera que con el pasar de los días más patios se sumen a la manifestación que también ha generado que privados de la libertad se enfermen.