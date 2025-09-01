Procuraduría formuló cargos a alcalde de Urrao por demoras en respuesta a derecho de petición

Al ser considerada preliminarmente como una conducta constitutiva de falta grave, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Nilson Javier Barrera Holguín, actual alcalde del municipio de Urrao, por presuntas omisiones al momento de dar respuesta por parte de la administración a un solicitudes de información.

Según el ente de control, 84 días después, el 28 de octubre de 2024 el mandatario remitió la respuesta a un derecho de petición radicado desde el 26 de junio del mismo año, por lo que estaría vulnerando sus obligaciones como funcionario.

Por esta razón, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia califica esta conducta como posiblemente constitutiva de falta grave, y la imputa provisionalmente a título de culpa gravísima.

La decisión del ente de control se conoció pocos días después de la formulación de cargos contra Silvia Suárez Bedoya, expresidenta del Concejo Municipal de San Jerónimo, por presuntas irregularidades relacionadas con la planeación, selección y ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito en virtud de sus funciones como ordenadora del gasto de esa corporación.

“Según documentos que acreditan su calidad de servidora pública, se califica a título de culpa gravísima, en tanto no actuó con el mínimo de diligencia que le era exigible dada su investidura y responsabilidad como presidenta del Concejo”, indicó en una comunicación la Procuraduría.