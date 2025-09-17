"Que se haga lo que se tenga que hacer": papá de niño asesinado en Medellín pide justicia

El atroz crimen de Nairkel Botia no solo ha generado consternación en Antioquia, sino que también ha hecho que aumenten las voces de rechazo ante la constante violencia de la que son víctimas menores de edad en Medellín. El reciente caso del pequeño de 4 años que fue asesinado luego de sufrir una brutal golpiza por parte de su padrastro elevó la preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes.

Sí solo se hablara del hecho en el que en las últimas horas murió el menor de edad, se deja en evidencia la sevicia con la que alias 'Lámpara' golpeó al hijo de su pareja sentimental porque no lo dejaba descansar, situación por la que el padre biológico de la víctima, Rafael Botia, le pidió a las autoridades competentes que se haga justicia por el aberrante caso de maltrato intrafamiliar.

"No tengo muchas palabras que dar, muchas palabras que decir más que justicia y que se haga lo que se tenga que hacer y lo debido para que mi hijo descanse en paz y y se haga justicia", relató Botia.

A la espera de que se lleven a cabo las honras fúnebres del pequeño de 4 años, el agresor fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y deberá responder por el atroz asesinato perpetrado en el barrio Castilla, al parecer, con un machete.

Precisamente este homicidio ha sido condenado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en Mañanas Blu lamentó la muerte de Nairkel y, además, aseguró que la madre del menor también fue agredida por lo que se le brindará la protección necesaria.

"La instrucción mía, pues, al darnos cuenta de todo este caso, es que ella tenga toda la protección y, por supuesto, pues, todas las pruebas también para que la lesión contra la mujer también se le sume a uno de los delitos que cometió este sinvergüenza y que mató al niño", aseguró el mandatario.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció sobre el caso y aseguró que desde el momento en el que conoció el hecho activó las rutas de atención. Además, le hizo un llamado a las familias para reforzar el cuidado y la protección de los niños de Medellín.

Por el último, el ICBF indicó que acompañará a la familia del niño de 4 años y reafirmó su compromiso en continuar trabajando con otras autoridades competentes para prevenir que se sigan reportando estos lamentables hechos.