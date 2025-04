Racha violenta en Anorí: cinco cadáveres aparecieron en el municipio en menos de un día

El complejo panorama de orden público en el Nordeste de Antioquia por cuenta del accionar de grupos armados sigue generando inquietud y zozobra tanto en la población civil como en las autoridades, más aún en el municipio de Anorí en donde en menos de 24 horas fueron hallados los cuerpos de cinco personas.

Dos de las víctimas fueron halladas en el sector Puente de Builes, mientras que el tercer cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la vereda Santa Gertrudis. Por su parte, en el sector Los Pilones y la vereda El Banco fueron hallados las dos personas restantes, esto en las últimas horas.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, le confirmó a Blu Radio que existe una crisis por la decisión de incursionar en el territorio por parte del Clan del Golfo, por ello solicitó de manera urgente acciones por parte del Gobierno nacional y departamental para devolverle la seguridad al municipio.

"Nosotros hemos insistido que hay una situación bastante crítica por el ingreso de un nuevo grupo armado a la región y esto nos está creando demasiados sobros, tenemos desplazamientos, hemos escrito a todas las instituciones. Yo pienso que estas muertes son consecuencias de esa guerra que hay entre los diferentes grupos en el municipio por posesionarse de todos los que hay existen", expresó el mandatario.

Publicidad

Por ahora las autoridades municipales buscan establecer cómo ocurrieron los hechos, con la salvedad que afirman cuatro de las víctimas no son de Anorí y que, aparentemente, habrían sido llevado hasta el territorio provenientes de otros municipios del Nordeste antioqueño.

Hay que recordar que esta subregión se vuelve importante por su ubicación estratégica cercana al Bajo Cauca y al Sur de Bolívar, es decir, un punto clave de control para grupos ilegales como el ELN, pero en especial para las disidencias y el Clan del Golfo que están tras las millonarias rentas producto de la minería.