Retén del Ejército fue epicentro de combates con disidencias en Norte de Antioquia: desmotaron valla

Retén del Ejército fue epicentro de combates con disidencias en Norte de Antioquia: desmotaron valla

En la misma zona hallaron un depósito de armas, en medio de la ofensiva de las autoridades por los más de 2.000 desplazados que han dejado los enfrentamientos entre ese grupo y el Clan del Golfo.

Operativos del Ejército en Yarumal, Antioquia
Cuarta Brigada del Ejército
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

El paso de una camioneta por la vereda Ventanas, del municipio de Yarumal, donde los soldados se encontraban realizando un puesto de control detonó un combate contra presuntos integrantes de las disidencias del frente 18 de las Farc, quienes desde una camioneta abrieron fuego contra la tropa.

Vea también:

  1. Desplazados Briceño.jpg
    Desplazados Briceño.
    Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    Violencia en Antioquia tiene desplazadas a más de 2.700 personas en cinco municipios

Según informó el Ejército, se inició una persecución y los ocupantes abandonaron el vehículo más adelante, dejando en el lugar documentación y un celular, lo que servirá como material para futuras operaciones, indicaron las autoridades.

De otro lado, también se registró otro hecho en la vereda El Respaldo de Briceño, municipio donde se registra el desplazamiento masivo de más de 2.000 campesinos, por amenazas de las disidencias del frente 36.

"El vereda El Respaldo, zona rural del municipio de Briceño, los soldados que prestan seguridad a los pobladores de la región detectaron la instalación de una valla alusiva a la estructura treinta y seis, delgado residual, a lo que fue desmontada de manera inmediata y con las medidas de seguridad respecto a los explosivos. Con estos resultados se logra afectar el accionar delictivo de esta organización", expuso el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

En otra operación militar en la misma zona veredal de Yarumal, tras labores de inteligencia adelantadas por los soldados, y con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se ubicó un depósito ilegal que pertenecería al frente 36, donde fueron incautados un fusil M4 calibre 5.56, dos proveedores, munición de varios calibres, dos radios de comunicación, material para la fabricación de explosivos y elementos de intendencia, destacaron las autoridades.

