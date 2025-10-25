Retén del Ejército fue epicentro de combates con disidencias en Norte de Antioquia: desmotaron valla

El paso de una camioneta por la vereda Ventanas, del municipio de Yarumal, donde los soldados se encontraban realizando un puesto de control detonó un combate contra presuntos integrantes de las disidencias del frente 18 de las Farc, quienes desde una camioneta abrieron fuego contra la tropa.

Según informó el Ejército, se inició una persecución y los ocupantes abandonaron el vehículo más adelante, dejando en el lugar documentación y un celular, lo que servirá como material para futuras operaciones, indicaron las autoridades.

De otro lado, también se registró otro hecho en la vereda El Respaldo de Briceño, municipio donde se registra el desplazamiento masivo de más de 2.000 campesinos, por amenazas de las disidencias del frente 36.

"El vereda El Respaldo, zona rural del municipio de Briceño, los soldados que prestan seguridad a los pobladores de la región detectaron la instalación de una valla alusiva a la estructura treinta y seis, delgado residual, a lo que fue desmontada de manera inmediata y con las medidas de seguridad respecto a los explosivos. Con estos resultados se logra afectar el accionar delictivo de esta organización", expuso el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.



En un puesto de control del Ejército en el Norte de Antioquia se dio un combate con presuntos integrantes de disidencias. En la misma zona desmontaron una valla y hallaron un depósito de armas. pic.twitter.com/yiGVNiEj9W — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 25, 2025

En otra operación militar en la misma zona veredal de Yarumal, tras labores de inteligencia adelantadas por los soldados, y con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se ubicó un depósito ilegal que pertenecería al frente 36, donde fueron incautados un fusil M4 calibre 5.56, dos proveedores, munición de varios calibres, dos radios de comunicación, material para la fabricación de explosivos y elementos de intendencia, destacaron las autoridades.