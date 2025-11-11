Retiran tribuna occidental del estadio de Rionegro, Antioquia, por fallas estructurales

En el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, avanza la intervención de la tribuna occidental del Estadio Alberto Grisales, un trabajo que busca garantizar la seguridad de los usuarios, luego de que las autoridades identificaran varias fallas estructurales en la infraestructura.

Luego de varias recomendaciones por parte del Ministerio del Deporte la administración municipal de Rionegro inició el retiro de la estructura metálica y la cubierta de la tribuna occidental del estadio para avanzar hacia una recuperación segura y planificada del escenario deportivo.

“Se procede a retirar la cubierta que tenía tenía ya fallas y alto riesgo de colapsar. Esa es una de las tareas importantes. Seguiremos con el reforzamiento estructural el año entrante y hay adecuaciones locativas para que el estadio sea más más amable y obviamente los deportistas y las personas que lo lo usan tengan las mejores condiciones”, dijo Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.

Trabajos en estadio Alberto Grisales de Rionegro, Antioquia Foto: Alcaldía de Rionegro.

Recordemos que tras varias visitas técnicas realizadas al Estadio Alberto Grisales, la Alcaldía de Rionegro explicó que desde 2022 se identificaron afectaciones estructurales en las graderías, presencia de humedades y deterioro en la cubierta. Estas condiciones llevaron a que, desde abril de 2023, se implementaran cierres parciales y restricciones de acceso como medida preventiva.



Mientras se adelantan los trabajos, las autoridades invitaron a la comunidad a utilizar otros espacios para la práctica deportiva, como las ciclorutas, tramos viales habilitados y las Vías Activas del Bienestar.