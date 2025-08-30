SAE denuncia hallazgo de documentos oficiales en manos de abogado en inmueble de Medellín

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó en sus redes sociales sobre el hallazgo de algunos documentos de uso exclusivo de la entidad en poder de un tercero, tras un operativo realizado en Medellín con acompañamiento de la Policía Nacional.

Durante la diligencia fue capturado en flagrancia el abogado Enrique León Machado, quien según aclaró la SAE no tiene vínculos con ellos, pero está señalado de “estar relacionado con testaferros del Clan del Golfo”.

En el inmueble, bajo administración de esta dependencia del Gobierno nacional, se encontraron listados de folios de matrículas inmobiliarias y registros internos con datos de empleados de la SAE, que son considerados documentos de carácter oficial y reservado.

Por lo pronto, el detenido fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Itagüí, donde se legalizó su captura y por lo pronto se conoce que se adelanta el respectivo proceso judicial.

A su turno, la Sociedad de Activos Especiales le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que realice una investigación ágil y rigurosa para identificar a los responsables de las irregularidades y así poder determinar por qué León Machado tenía la documentación mencionada en su poder.