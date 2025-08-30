Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / SAE denuncia hallazgo de documentos oficiales en manos de abogado en inmueble de Medellín

SAE denuncia hallazgo de documentos oficiales en manos de abogado en inmueble de Medellín

La entidad le pidió una investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Polémica en inmueble de la SAE en Medellín.jpg
SAE
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: agosto 30, 2025 11:37 a. m.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó en sus redes sociales sobre el hallazgo de algunos documentos de uso exclusivo de la entidad en poder de un tercero, tras un operativo realizado en Medellín con acompañamiento de la Policía Nacional.

Durante la diligencia fue capturado en flagrancia el abogado Enrique León Machado, quien según aclaró la SAE no tiene vínculos con ellos, pero está señalado de “estar relacionado con testaferros del Clan del Golfo”.

En el inmueble, bajo administración de esta dependencia del Gobierno nacional, se encontraron listados de folios de matrículas inmobiliarias y registros internos con datos de empleados de la SAE, que son considerados documentos de carácter oficial y reservado.

Por lo pronto, el detenido fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Itagüí, donde se legalizó su captura y por lo pronto se conoce que se adelanta el respectivo proceso judicial.

A su turno, la Sociedad de Activos Especiales le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que realice una investigación ágil y rigurosa para identificar a los responsables de las irregularidades y así poder determinar por qué León Machado tenía la documentación mencionada en su poder.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Medellín

Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE

Fiscalía General de la Nación