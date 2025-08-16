Sale a la luz audio de piloto de avioneta que cayó cerca al estadio de Medellín: "No alcanzo"

Un fuerte susto vivieron los habitantes del occidente de Medellín la tarde de este viernes, luego de que una avioneta ultraligera se precipitara a tierra a pocos metros del estadio Atanasio Girardot.

La aeronave, identificada con matrícula HJ428 y que cubría la ruta Tolú–Medellín, presentó fallas mecánicas cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera.

El accidente ocurrió en inmediaciones de la carrera 71 con calle 47D, cerca de la estación Estadio del metro y en plena zona residencial de la comuna 11 (Laureles-Estadio). La rápida reacción de organismos de socorro permitió atender la emergencia sin que se produjera una tragedia mayor.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), dos personas resultaron heridas: el piloto, identificado como Juan Camilo Mejía, de 50 años, y una pasajera de 55 años llamada María Eugenia Mejía, quien sufrió lesiones de mayor gravedad. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad: la Clínica Las Américas y la Clínica CES.

Avioneta caída en Medellín. Foto: Dagrd.

Este es el audio entre el piloto de la avioneta y la torre de control

Lo que más ha llamado la atención del caso es un audio que se conoció horas después del siniestro, en el que quedó registrada la conversación entre el piloto y la torre de control. Allí, se escucha a Mejía reportar los inconvenientes en pleno vuelo:

“Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”, pregunta el aviador, a lo que la controladora responde autorizando la maniobra de aterrizaje.

Sin embargo, la situación empeoró en segundos y el piloto advirtió con voz entrecortada que no lograría llegar a la pista:

“Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio”.

La operadora, sorprendida, solo alcanzó a responder que quedaba atenta a la frecuencia. Finalmente, la aeronave impactó en un parque del barrio Estadio, lo que evitó que el accidente ocurriera dentro del complejo deportivo o en una vía con alto tráfico peatonal.

El director encargado del Dagrd, Diego Peña, destacó que la rápida respuesta de bomberos y equipos de emergencia permitió controlar la situación: “No hubo incendio ni riesgo de explosión, lo que favoreció la atención y evitó consecuencias más graves”.

La Aeronáutica Civil y la concesión AirPlan investigan ahora las causas exactas de la falla que obligó al piloto a intentar un aterrizaje forzoso en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.