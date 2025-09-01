Sargento murió tras activación de artefacto explosivo en vía del Norte de Antioquia

El Ejército confirmó la muerte del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, luego de que ilegales activaran un artefacto explosivo en la vía San Andrés de Cuerquia- Valle de Toledo, en el Norte de Antioquia, mismo lugar donde asesinaron al soldado profesional Esnéider Pineda hace cinco días.

Justo cuando tropas de la Cuarta Brigada del Ejército verificaban la existencia de explosivos en la vía San Andrés de Cuerquia- Valle de Toledo, en el Norte de Antioquia, los militares fueron sorprendidos por la activación de un nuevo artefacto en el mismo tramo vial en el que se registraron hechos que generaron temor la semana anterior.

La vía permanecía cerrada, pese a que los hechos se registraron el pasado jueves, esto mientras la Fuerza Pública verificaba si habían más cilindros como el que se halló, luego para poder habilitarla ingresó el grupo Marte de la Séptima División del Ejército, expertos en explosivos, y allí se encontraron en un área que al parecer estaba preparada para hostigar a la tropa, momento en el que ilegales al parecer de las disidencias activaron un nuevo explosivo, dejando como víctima mortal al sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas.

Según el reporte de las autoridades, la explosión se registró sobre las 2:00 de la tarde, luego todavía herido, el sargento Pardo fue trasladado al hospital del municipio de San Andrés de Cuerquia, donde pese a que le realizaron labores de reanimación, falleció.

Vale la pena mencionar que los hechos se registraron en la misma vía en la que fue asesinado el soldado profesional Esneider Pineda, quien se encontraba con la unidad militar que inspeccionaba el sector de El Horo hace cinco días, cuando se registró otro hostigamiento.

Por lo pronto, las autoridades siguen manejando la hipótesis de que tras los hechos están el frente 36 de las disidencias de las Farc, específicamente alias ‘Primo Gay’, a quien las autoridades responsabilizan específicamente del artefacto explosivo instalado en este sitio del Norte del departamento la primera vez.

Publicidad

De hecho, contra él, la Gobernación de Antioquia sostiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita su captura.

A su vez, este mismo frente, al mando de alias 'Chejo', es el mismo que asesinó el 21 de agosto, a 13 policías en Amalfi y por el cual ya hay millonarias recompensas por varios de sus cabecillas.