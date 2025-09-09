Se cumple 24 horas sin saber del paradero del indígena secuestrado en Anorí por Clan del Golfo

En Anorí, Antioquia, completan cerca de 24 horas sin saber del paradero de un indígena que fue secuestrado por el Clan del Golfo en zona rural del municipio. Desde el Nordeste antioqueño aseguran que el Ejército Nacional está cerca al sector donde ocurrió el secuestro.

Se van a cumplir cerca de 24 horas desde que las autoridades en el municipio de Anorí reportaron la desaparición de Jhonatan Ochoa Chigama, el hombre fue sacado por el Clan del Golfo de un resguardo indígena de la zona. Por ahora y a pesar de los esfuerzos de las autoridades se desconoce hacia dónde fue llevado Ochoa.

El reporte que se ha conocido hasta el momento es que el hombre estaba en una zona conocida como Los Guamos en la vereda Tenche Abajo, a unas seis horas del casco urbano del municipio, cuando fue abordado por hombres armados que sin mediar palabra lo obligaron a irse con ellos.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, explicó que en las últimas horas se hizo un Consejo de Seguridad Extraordinario para intentar unir esfuerzos con otras autoridades, ya que por el momento no se sabe nada de Ochoa a pesar de que la Fuerza Pública está en el sector.

“Muy preocupante. No sabemos absolutamente nada qué ha pasado con esta persona. Pero eso te dicen las comunidades que están cerca del lugar. Ya nosotros le informamos a ella”, aseguró el alcalde Silva.

Por ahora lo que se busca desde el Nordeste antioqueño es que la comunidad indígena entregue más información sobre el secuestro, misma que podría ser útil para determinar con exactitud por qué se llevaron al hombre que no tenía antecedentes y que, al parecer, tampoco había recibido amenazas por parte de ningún actor armado de la zona.

Aunque ya se llevó a cabo una reunión entre diferentes entidades para definir acciones que permitan recuperar la libertad de Ochoa, no se descarta que en las próximas horas se ofrezca una recompensa que permita conocer información del paradero del indígena.