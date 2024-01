"Se volvió una política de Estado perseguir a los empresarios": Fico en inauguración de Colombiatex

Marcado por la defensa del empresariado y su articulación con la institucionalidad, pero también con algunas objeciones a recientes decisiones del Gobierno Nacional respecto a la región, estuvo la intervención de Federico Gutiérrez durante la apertura de la feria Colombiatex 2024 .

En el evento, que reúne a empresarios, inversionistas, compradores y seguidores de la moda en el país y que espera más de 12.000 compradores, tanto nacionales como extranjeros, el mandatario de la capital antioqueña destacó que, además de las oportunidades en materia económica y de formación, los empresarios requieren seguridad y apoyo para evitar el contrabando, una de las grandes dificultades que afronta el sector textil y un propósito al que debe sumarse el Gobierno Nacional.

Por esta razón, expresó que se deben reconsiderar posturas que parecen, según él, perseguir a aquellos generadores de empleo.

"Uno lo que necesita es ver cómo a los empresarios los apoyan, que se les persiga y uno ve permanentemente cómo se volvió casi una política de Estado perseguir a los empresarios. Aquí no se puede perseguir a los empleadores, hay que perseguir a los criminales y eso yo creo que es lo que tiene que pasar", declaró.

También, aprovechando la presencia del viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, el alcalde llamó la atención del Gobierno Nacional para que el desarrollo de la economía vaya conforme a la infraestructura, por lo que consideró de vital importancia el apoyo financiero para culminar proyectos viales de cuarta generación en Antioquia, especialmente, el Túnel del Toyo , donde hay invertidos recursos del distrito a través de vigencias futuras.

"No puede ser que hayamos hecho un esfuerzo tan grande alrededor de la inversión en el Túnel del Toyo , donde inclusive, desde Medellín hemos puesto más de 400.000 millones de pesos en vigencias futuras y que digan ahora desde el Gobierno nacional que no hay un solo peso para Antioquia para las vías 4G, eso no tiene sentido", expresó.

El alcalde invitó a los empresarios de la región y del país a seguir trabajando para impulsar la industria textil, que movió más de 14 billones de pesos durante 2022.