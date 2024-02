Secretaria de Turismo de Antioquia niega existencia del turismo sexual; expertos la apoyan

Hace varias semanas, Medellín puso en marcha un plan de protección generalizado con Migración, el Ministerio Público y la Policía con el fin de establecer una ruta para cuidar al turista, a los menores de edad y a las mujeres por prácticas relacionadas con la explotación sexual, mal llamadas turismo sexual.

Durante los últimos años se han registrado casos en los que los turistas estarían accediendo a menores y, además, vendrían a Medellín para pagar por servicios sexuales. Por esta situación, el alcalde Federico Gutiérrez ha reiterado en diversas ocasiones que no va a permitir que los extranjeros lleguen a Medellín a abusar de las mujeres y mucho menos de los menores.

Con toda esta situación, la secretaria de Turismo de Antioquia, Margarita María Restrepo, manifestó en los últimos días que, "el turismo sexual no existe, el término turismo sexual no existe y no podemos dejar que nos encasillen en eso, nosotros tenemos un turismo maravilloso".

Pese a que en un principio son palabras que podrían generar polémica por cómo lo expresa la funcionaria, Blu Radio consultó, por ejemplo, en la Personería de Medellín y efectivamente todo se encuentra en el marco de una acción preventiva. Sin embargo, dicha propuesta no ha sido comunicada debidamente y por ello las confusiones que, incluso, se pueden seguir generando.

"No debemos virtuar el concepto de turismo sexual, sino que lo debemos atacar. Porque mencionarlo precisamente es darle valor cuando realmente es lo que hemos venido tratando de contrarrestar. No deberíamos de hablar de turismo sexual, deberíamos de hablar de explotación sexual en entornos turísticos", insistió Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín.

En comunión con lo anterior, desde la alcaldía de Medellín se presentó un proyecto para la creación de la Secretaría de Turismo, la cual busca mitigar, entre otros temas, los riesgos que ha advertido la Embajada de Estados Unidos sobre el cuidado que debe tener sus connacionales al venir a Colombia.

"Queremos un turismo que agregue valor. Ya saben cuál turismo no queremos. Esos que vienen aquí a básicamente acabar con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Aquí queremos un turismo de valor. Y aquí lo importante es ver cómo esto es un renglón económico de la ciudad y una gran oportunidad para todos nosotros", destacó el alcalde Gutiérrez.

Asimismo, la secretaria de Turismo de Antioquia destacó que se tiene planteado hacer una campaña de repudio social para quienes vean malas prácticas en contra de los menores de edad y mujeres de Antioquia.