Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Antioquia  / Sesión del CSU en la UdeA finalizó por falta de quórum y discusiones por presencia Wilmar Mejía

Sesión del CSU en la UdeA finalizó por falta de quórum y discusiones por presencia Wilmar Mejía

Estudiantes exigieron que esta instancia se aparte de disputas políticas y se centre en asuntos más importantes como la grave crisis que atraviesa la institución para cerrar el 2025.

