Sesión del CSU en la UdeA finalizó por falta de quórum y discusiones por presencia Wilmar Mejía

En polémica terminó la más reciente sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia que centró su atención en la presencia de Wilmar Mejía, representante del presidente Gustavo Petro en el Alma Máter, y quien pese a estar suspendido de manera provisional por parte de la Procuraduría, no ha renunciado a su puesto y asistió a la reunión que duró aproximadamente dos horas.

Blu Radio conoció que la sesión comenzó sobre las 11:00 a. m. y que lo primero que se hizo fue la lectura del orden día, en medio de la cual el delegado de la Gobernación de Antioquia, el secretario (e) de Educación, Manuel Naranjo, pidió que la reunión extraordinaria se suspendiera por la presencia de Mejía, situación que alborotó los ánimos y que hizo que ambos delegados se enfrascaran en una discusión que provocó que inicialmente los representantes de los estudiantes se fueran del lugar y posteriormente los de otros estamentos.

Laura Melissa Olarte, representante de los estudiantes, indicó que la intención del encuentro era hablar del tema del presupuesto que quedó aplazado para la sesión ordinaria que se hará la próxima semana, ya que la Universidad de Antioquia tendría complicaciones para cerrar financieramente el 2025.

"Que las instituciones pongan por encima de sus intereses políticos el bienestar de la Universidad de Antioquia. Reconocer la crisis financiera que tiene en estos momentos la universidad por parte del Departamento del Gobierno nacional", indicó Olarte.



Hay que recordar que la presencia de Mejía, que generó la fuerte discusión, ya había sido cuestionada por el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia que le solicitó con urgencia al presidente Petro delegar en otra persona su representación ante el CSU. Para ello, solicitaron que el jefe de Estado evalúe “la idoneidad, las capacidades y los principios éticos requeridos para esa representación, cuya principal función es la de contribuir a la estabilidad, fortalecimiento y proyección de la universidad”.

También rechazaron “rotundamente” que en su momento Mejía fuera, al mismo tiempo, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia —DNI—, pues esto, a juicio del Consejo Académico resulta incompatible “no sólo éticamente, sino también con nuestra autonomía universitaria”.

Finalmente, cuestionaron las afirmaciones del gobernador Andrés Julián Rendón, quien llamó a Mejía con el alias de Chulo y lo relacionó con milicias universitarias. “Estas opiniones reproducen imaginarios negativos y promueven la discriminación y los señalamientos que han sido sustento de la violencia que, en las últimas décadas, ha afectado gravemente a integrantes de nuestra comunidad universitaria”, dijo el Consejo Acémico de la UdeA