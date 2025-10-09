Siguen sanciones a exfuncionarios de Daniel Quintero: dos más de la EDU fueron inhabilitados

Siguen los líos para exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín: la Personería Distrital inhabilitó para ejercer sus cargos a dos funcionarias de la Empresa de Desarrollo Urbano por irregularidades en la suscripción del contrato laboral de un profesional. Los hechos ocurrieron en 2021.

Mientras que está por conocerse si un juez de control de garantías impone medidas privativas de la libertad contra una funcionaria del Área Metropolitana por presuntas irregularidades en contratos suscritos con los Bomberos de Itagüí durante la administración de Daniel Quintero, otros organismos siguen tomando decisiones sancionatorias en relación con otros integrantes de su periodo de gobierno.

La determinación más reciente es de la Personería Distrital quien decidió inhabilitar para el ejercicio de sus cargos a Tatiana María Areiza Paniagua, directora Administrativa y de Gestión Humana de la Empresa de Desarrollo Urbano, y a Lorena Álvarez Naranjo, vinculada a la misma entidad bajo el cargo de Profesional B.

Arieza Paniagua fue sancionada por cinco meses para el ejercicio de su cargo, mientras que Álvarez Naranjo fue apartada de sus funciones por tres meses.



“Que la señora Tatiana María Areiza Paniagua incurrió en la omisión de la verificación de los requisitos legales para la contratación de un cargo de nivel profesional. Por su parte, la señora Lorena Álvarez Naranjo se determinó que firmó contrato de trabajo sin el cumplimiento del requisito de experiencia mínimo exigido para el cargo”, afirmó el personero delegado, Elkin Gallego.

La Personería destacó que estas decisiones se adoptan en estricto apego al debido proceso, reafirmando el compromiso con la integridad y transparencia en el servicio público y que al tratarse de una determinación de primera instancia, las sancionadas podrán interponer los recursos legales a que haya lugar.