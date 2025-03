Suspenden acueducto irregular en Manrique; comunidad denunció más de 500 familias afectadas

La Alcaldía de Medellín, la Policía del Área Metropolitana y el UNDMO en compañía de EPM desconectaron las mangueras irregulares en el sector La Cruz de Manrique, situación que la comunidad de este sector denuncio, pues se estaría dejando a más de 500 familias sin el suministro de agua.

“Hacen un corte de unos tubos que alimentaban aproximadamente a 500 familias, y llegan y hacen el corte y dejan todas estas familias sin agua, entonces nos hacen el llamado nosotros los líderes, porque nosotros no teníamos el conocimiento de lo que se iba a hacer”, expresó Lina Marcela Sánchez Pérez, líder del barrio La Cruz de Manrique Oriental.

Adicionalmente, indican que a pesar de que solicitaron carro tanques para que las familias no se quedaran sin este líquido vital, presuntamente, se les fue negada la petición, aludiendo a que debía hacerse un derecho de petición para poder solicitar este servicio.

“Le decimos a esta entidad que si ellos mientras se arreglan la situación nos van a traer carros de agua, pues como para asesorar a la comunidad, nos dicen que no, que hay que hacer un derecho de petición y una cantidad de asuntos legales o trámites para que puedan mandar los carros, entonces no tienen ninguna estrategia o no pensaron en la comunidad de los perjuicios que se generaban sin el consumo del agua”, añadió Sánchez.

Pronunciamiento de las autoridades

La Alcaldía de Medellín detalló que: "hacemos presencia en el sector la Cruz donde acompañamos a EPM en la intervención de la suspensión de las mangueras que están conectadas de manera irregular. La comunidad se acercó hablar con EPM y Personería manifestando sus inconformidades por la suspensión del servicio".

Vale la pena aclarar, que las autoridades dialogaron y concertaron una reunión con funcionarios de EPM, en la cual se le dará respuesta a la comunidad sobre las inconformidades y las razones por las cuales se les está cortando el servicio. Con respecto a la parte técnica, se realizó el cierre de la válvula del agua, ocasionando el corte del suministro, para posteriormente iniciar la reposición del tramo original de la red.

"El objetivo de esta intervención fue eliminar más de 40 conexiones ilegales a la infraestructura de acueducto, que de manera fraudulenta llevaban el agua a más de 400 viviendas del sector. Dadas las condiciones de ocupación, ubicación y riesgo de este sector de Medellín, la normatividad no le permite a EPM prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en este territorio", indicaron desde EPM.

"Las viviendas que consumen el agua de forma fraudulenta no cuentan con sistema de alcantarillado y, por lo tanto, descargan sus aguas residuales de manera directa a las fuentes hídricas del sector", añadió la entidad.

"Para EPM es una prioridad la universalización de los servicios públicos y permanentemente busca soluciones que le permitan beneficiar a más habitantes del Valle de Aburrá y Rionegro (donde presta el servicio de acueducto y alcantarillado), pero de la misma forma, la Empresa debe salvaguardar la confiabilidad del sistema de acueducto y la seguridad hídrica del territorio", completó.

Por el momento, los líderes manifestaron que durante un tiempo prolongado bloquearon con palos y piedras uno de los carros de EPM que se encontraba en el lugar de los hechos, como mecanismo de presión para que se dé una pronta solución.

Adicionalmente, la comunidad instaló una acción de tutela contra EPM dónde se le solicita "restablecer de manera inmediata el acceso al agua potable para la comunidad accionante, garantizando un mínimo vital mientras se resuelve de fondo la situación de ocupación irregular".

Es importante mencionar, que estos tubos de agua no solo se conectaban con varias viviendas, sino que también suministraban este líquido vital a un colegio y una iglesia.