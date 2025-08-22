Suspenden el paro de funcionarios del ICBF en Antioquia: sindicatos llegaron a acuerdos

Luego de varios días de mesas de diálogos y de no reportar mayores avances en las peticiones de varios de los sindicatos que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia, se informó que hubo acuerdos para que el servicio comience a prestarse de manera ininterrumpida. La decisión beneficiará a por lo menos 500 menores de edad que estaban afectados por el cese de actividades.

Según destacó Karol Giraldo, presidenta de Sintrabienestar Seccional Antioquia, luego de 10 días de reuniones con funcionarios provenientes de Bogotá, en las últimas horas se llegó a unos puntos de mediación, a la par que se harán unas mesas de trabajo para algunas áreas específicas y que así no se afecte la prestación del servicio.

"¿Por qué se acepta con unas mesas? Debido a que tanto los temas de nombramiento como de infraestructura requieren unas gestiones a largo plazo que no siempre dependen, y no solo dependen del instituto", aseguró.

Según destacó Giraldo, algunos de los llamados que fueron atendidos tienen que ver con el tema del nombramiento de un director regional en propiedad y, además, se habló de la infraestructura que hay en Antioquia y que según los funcionarios era una de las razones para que se hiciera el paro, ya que señalan hacen falta garantías para la operación y atención de los usuarios.

La presidente de Sintrabienestar Seccional Antioquia mencionó que a pesar de los acuerdos, aún hay temas por trabajar de la mano de la directora (e) del ICBF Antioquia, Catalina García. Giraldo expresó que esperan la ayuda, por el momento, de García para avanzar en los acuerdos con el nivel central.

"Tiene conocimiento de algunas necesidades de la regional, entonces obviamente esperamos que con la doctora Catalina se dé un trabajo mancomunado y que logremos que la regional Antioquia y el Instituto logren tener unos adecuados resultados con la atención de los niños, las niñas y las familias", indicó Giraldo.

Publicidad

Es así como después de 10 días de cese de actividades que los funcionarios del ICBF volverán a prestar con normalidad sus servicios, destacando que durante el tiempo de negociaciones se atendieron los casos urgentes y los proceso vitales para el restablecimiento de derechos de los menores de edad en el departamento.