Tensión en el Senado por caso Aguas Vivas: hubo regaños y críticas contra Daniel Quintero

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que se extendió por unas cuatro horas, se desató una fuerte polémica por el caso del lote de Aguas Vivas , que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a su vez señala al actual mandatario Federico Gutiérrez.

El tono subió entre varios congresistas, o incluso exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, lo que llevó al presidente de la comisión, Marcos Daniel Pineda, a intervenir para exigir respeto al exsecretario privado, Juan David Duque.

"Doctor Juan David, yo lo invito a que respire, le baje un par de volúmenes. Aquí nadie le está gritando. Hemos hecho un debate con altura, con respeto. Usted fue secretario de planeación, tengo entendido, parece más que fuera secretario político y no técnico. Entonces, bájele, bájele, bájele, ¿okay?”, manifestó el presidente Pineda García.

Una de las intervenciones que más generó polémica fue la del senador citante a esta sesión Andrés Guerra, quien a propósito de este escándalo de presunta corrupción, lanzó una dura crítica al exalcalde Quintero, aludiendo a su campaña de 2019 cuando en medio de una sesión en el Concejo de la ciudad llevó un queso y quiso cuestionar el entonces alcalde Federico Gutiérrez y a EPM .

"Un exalcalde en el 2019 entró al consejo de Medellín y llevó un queso y decía que la ciudad tenía que entender algún día la problemática de lo que hacía la clase política y la clase privada en la ciudad. Pues le digo a ese exalcalde que el queso que llevó al Consejo de Medellín ya no está de este tamaño. Que él dejó a Medellín con un queso que parece una radiografía. Se lo comieron", dijo Guerra, mostrando un queso.

Aunque Daniel Quintero hizo una fuerte campaña de expectativa de lo que sería este encuentro, cuestionando la inasistencia de Fico, se defendió afirmando que existe un “cartel de los lotes” que operó en la primera administración de Federico Gutiérrez y aseguró que su gobierno radicó denuncias ante la Fiscalía, que ya están siendo investigadas por otra fiscal.

“Quiero explicarle al país por qué el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no quiso venir. Porque son cobardes. Porque le temen a la verdad. Porque cuando salieron con infamias y con calumnias contra mí, creyeron que yo me iba a esconder. Pero todo lo contrario, porque yo no hago lo que ellos, esconderme. Fui de frente, porque tengo las pruebas", expuso Quintero.

Aunque el alcalde Gutiérrez no asistió a la sesión, delegó al secretario general de la Alcaldía, Sebastián Gómez, quien desmintió varias afirmaciones del exalcalde y reiteró que por la evidencia presentada por la actual administración, la Fiscalía imputó tres delitos: prevaricato, peculado e interés indebido a 13 personas, incluyendo a Quintero. A la par, aclaró que la escritura del predio ubicado en El Poblado sigue vigente.

"Se ordenó durante la administración 2020-2023 hacer un aullido comercial de un bien que ya era a la ciudad. La segunda, se ordenó por un comité pagar 40.000 millones sin justificación. ¿Quién paró ese pago? La justicia. La tercera, la ciudad perdió un ecoparque público y meses después le cambian el uso de suelos permitiendo construir hoteles y edificios de hasta 15 pisos sobre esa zona", detalló el secretario al indicar por qué la Alcaldía de Medellín fue reconocida como víctima en este proceso judicial.

Otros momentos del debate ocurrieron cuando la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, confirmó irregularidades en la gestión de Quintero, señalando que expidió un decreto sin consultar a Corantioquia.

A su turno, el representante Óscar Darío Pérez denunció un supuesto entramado para favorecer a terceros mediante la modificación del uso del suelo del lote, afirmando que no se devolvió un terreno, sino “un tesoro”.

En la misma línea, el senador Inti Asprilla cuestionó que un predio rural alcanzara un valor de más de $40.000 millones, siendo avaluado en un primero momento en $3.000 millones, aunque el avalúo fue hecho por un funcionario hoy investigado.