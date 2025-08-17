Transportadores de 22 empresas reportan pérdidas por cierres en vía al Suroeste: paso restringido

La reapertura que se anticipó para este domingo del sector La Sinifaná que comunica a los municipios de Amagá y Venecia, y que hace parte de la Troncal del Café, ha generado expectativas por parte de los transportadores de pasajeros que ya habían informado que luego del cierre de esta vía nacional se había disminuido en un 30% los viajes hacia el Suroeste antioqueño, pero ahora con la decisión de Covipacífico regresó la esperanza de tener mejores ingresos.

Aunque la decisión que tomó la concesión explica que solamente podrán pasar vehículos con máximo 25 personas a bordo, los transportadores de pasajeros aseguran que buscarán las alternativas para llevar a las personas hasta los municipios de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar o Hispania, mismos que históricamente han representado la mayoría de viajes desde la Terminal del Sur.

Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia (ATPA), explicó que a la fecha cerca de 22 empresas que llevan a personas hasta el Suroeste antioqueño han reportado pérdidas económicas por los cierres prolongados en la Troncal del Café.

"Afecta a 22 empresas que hacen uso de este corredor de la Troncal del Café porque lo que está haciendo esto es por el alto tráfico que se está presentando por Venecia y por Fredonia, está tomando la vía alterna por Santa Bárbara - La Pintada", aseguró.

A la vez que se anunció la apertura de manera gradual, desde Covipacífico explicaron que las obras de mitigación avanzarán durante los próximos ocho meses, generando de igual manera pérdidas para transportadores de carga que tendrán que esperar hasta el 2026 para que se habilite el paso de todo tipo de vehículos por esta vía golpeada fuertemente por las lluvias.

Según los datos entregados por la ATPA, solamente en un año pueden pasar por este corredor vial cerca de 4.5 millones de personas, por lo que el cierre durante varias semanas y el ahora paso restringido por la zona supondrán una disminución considerable de personas que pasan por la Troncal del Café hacia el Suroccidente del país.