Tras daño en una catenaria por un rayo, Metro de Medellín anunció que opera con normalidad

El retorno a sus hogares para muchos en el Valle de Aburrá durante el Domingo de Resurrección terminó convirtiéndose en un verdadero viacrucis por cuenta de una falla en el Metro de Medellín que afectó casi de manera total su operación hacia el Norte en la Línea A.

La situación se registró cerca al final de la tarde, cuando una catenaria cercana a la estación Universidad fue impactada por un rayo, obligando a la suspensión parcial del servicio en toda la Línea A. Hasta finalizar el domingo y mientras avanzaban labores de reparación por parte de personal técnico, el Metro solo operó entre las estaciones Prado y La Estrella.

Una de las situaciones más complejas se registró en la Terminal del Norte en donde viajeros procedentes de varias partes de Antioquia y del país dieron cuenta de la dificultad para encontrar otro medios que les permitieran llegar a su destinos en otra zonas de Medellín o al sur del Área Metropolitana.

"Esperamos dos horas y después de dos horas nos dijeron que no, que ya nos teníamos que ir a buscar de otra manera... Hay una fila impresionante para los taxis, entonces nos vamos a tener que ir en bus... Aquí llevamos una fila larguísima esperando, entonces no sabemos cómo vamos a hacer... Me tocó venirme en bus hasta acá y acá voy a coger taxi para llegar a la Placita Flores para coger buseta para Santa Elena, tengo por ahí 40 minutos acá", expresaron los usuarios.

Sin embargo, en la madrugada de este lunes, el Metro anunció que, "superado el inconveniente técnico generado por una descarga atmosférica qué afectó una catenaria, se restablece la operación comercial en la Línea A. Personal de mantenimiento trabajó intensamente con el fin de retomar la normalidad de la operación".