Tras declaratoria de alerta, Gobernación giró $ 1.400 millones para hospital de Quibdó, Chocó

Autoridades en Chocó anunciaron nuevas medidas para hacer frente al complejo panorama que afronta el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, la única institución de segundo nivel de complejidad en el departamento y que atraviesa una grave crisis por cuenta de la saturación de sus servicios y la escasez de insumos y medicamentos.

A pocos días de haberse declarado en estado de emergencia el centro de atención por situaciones como la sobreocupación en su servicio urgencias que estaba sobre el 280%, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba anunció el giro de 1.400 millones de pesos para hacer frente a este panorama en el que incluso la institución se ha visto afectada por acciones terroristas en la vía Medellín-Quibdó.

Para seguir atendiendo la emergencia, la mandataria reiteró la necesidad de que entidades del orden nacional se sumen a los esfuerzos financieros y logísticos.

"Hemos solicitado también apoyo al Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y la Supersalud, así como a las EPS que hacen presencia en el departamento para que garanticen con su apoyo también que este, que es nuestro único hospital de segundo nivel, pueda seguir funcionando", afirmó Córdoba.



El San Francisco de Asís atiende más del 90% de la población del Chocó, cerca de 500.000 personas, incluyendo comunidades indígenas de zonas como Medio San Juan y Alto Baudó por lo que la suspensión o cierre de sus servicios generaría graves inconvenientes para atender la salud del departamento.