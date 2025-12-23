Tres niños abandonados en una casa de Robledo fueron rescatados por autoridades de Medellín

Tres niños de 2, 5 y 6 años fueron rescatados de una vivienda en la que estaban solos y en condición de riesgo.

El procedimiento fue adelantado por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, en el barrio La Aurora, luego de que varios uniformados que estaban haciendo un patrullaje evidenciaran que los menores de edad permanecían sin acompañamiento adulto y expuestos a posibles peligros.

Durante la verificación del inmueble, los policías detectaron un fuerte olor a quemado proveniente del interior de la vivienda, lo que incrementó el nivel de riesgo para los niños.

Por ello, activaron los protocolos de protección y se solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes efectuaron el ingreso a la vivienda, según la Policía, garantizando en todo momento la seguridad e integridad de los menores.



"Al llegar al lugar, los uniformados percibieron un olor característico a quemada correspondiente a alimentos que se encontraban al fuego, lo que evidenciaba un riesgo inminente tanto por abandono como por un posible incidente doméstico. De manera inmediata, la patrulla realizó labores para ubicar a los familiares responsables de estos menores, sin embargo, no fueron encontrados", manifestó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

A su turno, el secretario de Seguridad Manuel Villa manifestó que la Alcaldía tomará medidas para indagar quiénes son los responsables de los menores, que estaban haciendo palomitas en el fogón sin supervisión.

"Reiteramos que no vamos a permitir que ningún niño o niña quede desprotegido o expuesto a riesgos dentro de su propio hogar. Vamos a continuar fortaleciendo la articulación institucional y todos los mecanismos de denuncia para que cada caso sea atendido de forma inmediata. En este caso ingresan a un proceso de investigación para determinar las causas de este abandono", aseguró Villa.

Por lo pronto, los tres niños fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la protección y el inicio de las medidas de restablecimiento de derechos.

Las autoridades pidieron a padres, madres y cuidadores para que no dejen solos a los menores de edad, eviten situaciones de riesgo en el hogar y mantengan una supervisión permanente, especialmente cuando existen elementos peligrosos como estufas, balcones o conexiones eléctricas.

A la par, solicitaron a la comunidad denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en peligro la integridad de niños, niñas y adolescentes, a través de la línea 123 o informando a la patrulla de vigilancia del sector.